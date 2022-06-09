Путин заявил о невозможности обнести забором Россию

Президент РФ Владимир Путин, говоря об ограничениях в отношении страны, заявил, что ее нельзя обнести забором, а сами россияне такой забор возводить не будут.

Он подчеркнул, что экономика РФ будет открытой, страна не будет повторять ошибки прошлого.

«Невозможно такую страну, как Россия, со стороны невозможно обнести забором. А мы сами не собираемся такой забор вокруг себя возводить», – сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики, информирует пресс-служба Кремля.

Путин отметил желание РФ сотрудничать с многими странами, в том числе со странами БРИКС.

«Темпы экономического роста в этих странах – в Азии где-то 5%, в США 1,7%, в Еврозоне где-то 1% за последние 10 лет. Да, у нас тоже есть свои проблемы, мы знаем о них, но мы будем двигаться, не будем прятаться за каким-то забором», – добавил президент.

Ранее Владимир Путин выразил уверенность, что роль современной РФ заключается в том, чтобы «возвращать и укреплять» суверинитет и территории.

—