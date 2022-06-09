МИД: Милитаризация Западом информационного пространства чревата военным столкновением

Попытка стран Запада милитаризировать информационное пространство может привести к прямому военному столкновению, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских.

«Милитаризация Западом информационного пространства, попытки превратить его в арену межгосударственного противостояния многократно увеличили угрозу прямого военного столкновения с непредсказуемыми последствиями», – цитирует комментарий дипломата представителя президента ТАСС.

Ранее в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что потакание Запада милитаристским настроениям Киева не может привести к хорошим последствиям.

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