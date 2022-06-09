Незаменимый летний вариант брюк: джинсовые бермуды в комбинации с рубашкой, каблуками, сумочкой и не только

Укороченные брюки — незаменимая вещь летом, в них вы, вполне возможно, будете чувствовать себя лучше, чем в юбках. Тем не менее у многих женщин летние короткие модели ассоциируются только с мини-версией джинсовых шорт. Но не стоит переживать по этому поводу. Ведь это не единственные варианты, которые предлагают магазины. В этом году особенно популярны джинсовые бермуды, в которых вы точно будете чувствовать себя на высоте.

История популярной модели

Шорты считаются классикой, их популярность объясняется тем, что с ними можно создавать огромное количество образов. Шорты-бермуды в этом году стали самой популярной моделью.

Хотя они сейчас считаются униформой бермудских бизнесменов, для которых они являются частью повседневного наряда, впервые бермуды появились не на этой заморской территории Соединенного Королевства, находящейся в Атлантике.

Их история началась еще в колониальные времена. Британские солдаты оказались в тропических районах, поэтому укоротили брюки примерно до уровня 7,5 сантиметра выше колен.

В настоящее время эти форменные шорты являются частью одежды военно-морского флота, а также некоторых полицейских. В наши дни мы часто можем встретить модели немного длиннее или короче, например, они могут заканчиваться чуть выше колен.

Модная тенденция

Длинные шорты были очень популярны в прошлые годы, когда преобладали джинсовые материалы и очень обтягивающий крой а-ля велосипедки. В этом году они по-прежнему в моде, но крой моделей стал свободней, и прямой или чуть расклешенный вариант обеспечит вам большую свободу.

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Они также станут отличным нарядом для офиса! В комбинации с минималистичной рубашкой с длинными или короткими рукавами, каблуками и сумочкой вы сможете создать элегантный образ. В прохладную погоду можно дополнить наряд курткой оверсайз.

Если вы собираетесь на свидание или на ужин с другом, добавьте к джинсовым шортам укороченный топ или чувственный корсет, жакет и каблуки.

С другой стороны, они будут идеально гармонировать с кедами или босоножками на плоской подошве и топом на бретелях.