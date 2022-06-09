 

Собянин рассказал об открытии новых центров “Московское долголетие”

09.06.2022, 17:01, Разное
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Москва переформатировала центры социальной защиты в клубы долголетия, где горожане старшего возраста могут отдохнуть, пообщаться и позаниматься в кружках, отметил градоначальник.

“Сначала создали буквально единицы центров московского долголетия, для эксперимента, сегодня их уже полсотни работает, до конца года откроется более 70 таких центров”, – сказал градоначальник в ходе посещения центра московского долголетия “Сокольники”.

По словам Собянина, проект объединил разбросанные по всему городу спортивные секции и кружки отдельных учреждений. Одномоментно в клубах московского долголетия занимаются 160 тысяч человек, уточнил мэр.

“Из-за ковида людей стало меньше, но сейчас каждый день прибавляется по две-три тысячи участников”, – сказал Собянин.

В систему “Московское долголетие” активно вовлекаются школы, коммерческие предприятия и спортивные учреждения, отметил градоначальник. По его словам, в систему вовлечено уже 1,2 тысячи организаций.

Посетители центров “Московское долголетие” сами планируют свой досуг и создают клубы по интересам. Посещать можно любой клуб вне зависимости от места жительства.

С января по май 2022 года центры посетили около 170 тысяч человек. Организовано более 1,3 тысячи тематических клубов с постоянным числом участников свыше 25 тысяч.

Центры мотивируют старшее поколение формировать здоровые привычки. Участники проекта могут заниматься на тренажерах, танцевать, петь и многое другое.

Так, в центре “Сокольники” есть многофункциональный актовый зал, где проводятся спектакли, творческие встречи, концерты и другие культурные мероприятия. В спортивном зале можно заняться йогой, гимнастикой цигун, танцами и даже восточными единоборствами.

В шумной гостиной посетители могут поиграть в бильярд, шашки, настольный теннис, компьютерные игры или просто пообщаться. В тихой гостиной проводят литературные вечера, читают и играют в шахматы.

Посетителей центра “Сокольники” встречают помощники-консультанты. Они помогают сориентироваться, рассказывают о получении необходимых услуг.

Центры открыты каждый день с 10 до 21 часа. В каждом клубе одновременно работают от семи до 10 сотрудников. Перед зачислением в штат они проходят тщательный отбор, обучение и стажировку.

Программа “Московское долголетие” действует с 2018 года. Участие в ней принимает 150 тысяч человек, создано более 9,5 тысячи групп.



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