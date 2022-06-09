Начало длинного и трудного пути — CNBC о перспективе присоединения Украины к европейской семье

В ближайшее время Еврокомиссия может одобрить заявку Украины о членстве в ЕС, однако это будет только началом долгого и трудного пути, считает CNBC. Евросоюзу придётся вспомнить о других странах, которые уже много лет ждут вступления в блок, Украине потребуется время, чтобы провести необходимые реформы, а главное — добиться мирного договора с Россией, которая возражает против присоединения соседней страны к Евросоюзу.



AP

Евросоюз может помочь Украине стать его новым членом, однако этот процесс не будет простым, признаёт CNBC. Киеву мешают не только продолжающиеся боевые действия в стране, но и то, что несколько других стран уже долгое время также выражали желание присоединиться к ЕС.

Спустя всего несколько дней после начала российской спецоперации Украина отправила письмо с официальной просьбой начать процесс подачи заявления в Евросоюз, рассказывает телеканал. С тех пор несколько европейских стран поддержали такое решение, а Еврокомиссия, как ожидается, представит своё мнение в ближайшие недели, что, скорее всего, просто ознаменует начало длительного и трудного пути. Даже президент Европарламента Роберта Метсола признала, что «расширения всегда сложны» из-за разных стран, разных путей, разных правил, однако сейчас ЕС надо показать, что «Украина принадлежит к европейской семье».

В то же время для Евросоюза поддержка украинской заявки — это непростое балансирование, которое затрагивает множество стран. Так, странам Восточных Балкан давно обещали вхождение в состав Европы, однако переговоры так и не начались. Не так давно Молдавия и Грузия также заявляли о желании присоединиться к европейскому блоку. Австрийские министры Александр Шалленберг и Каролине Эдтштадлер в письме к верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю в прошлом месяце подчеркнули, что нельзя отдавать приоритет одной стране-кандидату над другой. В статье отмечается, что Евросоюз, похоже, отдаёт предпочтение Киеву, что расстраивает другие страны и, возможно, толкает их на сближение с Россией.

Даже после публикации решения Евросоюза пройдёт, скорее всего, ещё несколько лет, прежде чем страны-члены смогут одобрить вхождение Украины в состав блока. Во многом причины кроются в том, что Киеву необходимо будет провести несколько экономических и политических реформ, чтобы соответствовать принятым в ЕС правилам. Тем не менее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прямо сказала о принадлежности Украины к блоку. В прошлом месяце она выступила за финансовую помощь Киеву, которая «в конце концов проложит дорогу для будущего страны в составе Европейского Союза».

Однако некоторые политические эксперты считают, что полноправным членом ЕС Украина сможет стать ещё нескоро. Анна Розенберг из консалтинговой компании Signum Global пояснила, что при этом мнение европейских лидеров в отношении расширения ЕС явно поменялись: они поняли, что задержка раздражает страны-кандидаты и делает их уязвимыми для влияния РФ и Китая. Тем не менее вступление в Евросоюз остаётся сложным процессом, и проблемы с такими странами, как Венгрия, служат этому примером. Сложность представляет то, что по ключевым вопросам внешней политики решения ЕС принимаются только единогласно. Сейчас 27 европейских стран уже иногда не могут прийти к компромиссу из-за зачастую совершенно разных внутренних приоритетов, а при расширении эта задача может стать ещё более трудной.

Ещё одна проблема состоит в том, что в данный момент неясно, когда закончится российско-украинский конфликт, пишет CNBC. Якоб Киркегаард из Института мировой экономики Петерсона утверждает, что вхождение Украины в состав ЕС невозможно без подписания мирного договора с Россией, и вопрос состоит в том, как это сделать — принимая во внимание, что Москва возражает против возможного присоединения соседней страны к Евросоюзу.