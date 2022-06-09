Скандалы: Кому «хвосты», а кому сортировка

Петербург и Ленобласть делят мусорный пирог

Конфликт на мусорной почве между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью вылился в публичную плоскость. Оказалась опубликована часть переписки между чиновниками, в которой Ленобласть высказывала претензии к Северной столице. В частности, председатель комитета по обращениям с отходами Ленобласти Анастасия Кузнецова пишет своему коллеге в Петербурге, что два документа, которые регламентируют вывоз мусора в обоих регионах – терсхемы по обращению с отходами – не соответствуют друг другу.

Более того, Петербург нарушает свою же нормативную базу, в которой отмечено, что город вывозит мусор только на объекты захоронения, то есть полигоны. А по данным Кузнецовой мусор доставляется на некие мусороперегрузочные станции, где с ними проводятся неизвестные манипуляции.

Так одна из таких точек – площадка компании «Эко Лэнд» в районе города Ломоносов, где по данным чиновников из Ленобласти, ведется сортировка отходов. «Эко Лэнд» является одним из перевозчиков мусора, она получили контракт на более чем три миллиарда рублей на вывоз отходов из нескольких районов Северной столицы. Второй такой объект – компания «Гамма» в районе Уткиной заводи. Анастасия Кузнецова пишет, что об этой структуре вообще ничего не известно, и не ясно, есть ли у нее вообще лицензия на обращение с отходами.

По словам опрошенных «Новыми известиями» экспертов, суть претензий, которые область предъявила к городу, мало значительна, а публичный выпад – это часть борьбы за контроль над финансовыми потоками в рамках мусорной реформы.

С начала 2022 года в Петербурге и Ленобалсти стартовала мусорная реформа. Оператором по обращению с отходами стала компания «Невский экологический оператор» (учредители Интер РАО и ВТБ). Компания отвечает за сбор платы за вывоз отходов, работу с перевозчиками и объектами размещения мусора. При этом по логике реформы предлагается в ближайшей перспективе создать пять мусороперерабатывающих комплексов. Два на территории города, три – Ленобласти. Пока все отходы идут на полигоны Ленинградской области, а вместе с ними и деньги, так как владельцы свалок получают плату за размещение мусора. Чем больше объем, тем больше денег. Когда и если заработают заводы, объем отходов, которые пойдут из шестимиллионного Петербурга резко сократится. Поэтому ситуация хаоса выгодна полигонам.

При этом, Ленинградская область выдала «Невскому экологическом оператору» три перспективных участка для размещения заводов – это заброшенные карьеры, которые предполагается рекультивировать тем, что останется от переработки мусора. Но здесь оператор столкнулся с ожесточенным сопротивлением жителей. Все три карьера расположены возле населенных пунктов в пригородах Петербурга и жители очень быстро организовались в протестные группы, которые пишут жалобы, собирают подписи, выступают в СМИ. Причем их доводы весьма логичны. Так, один из заводов предложено разместить возле поселка Оржицы в Ломоносовском районе Ленобласти. Код размещение комплекса переработки отходов отвели участок рядом с карьером «Брандовка». Но жители против, так как до жилых домов всего 1,5 километра, кроме того, мусорный объект предложили поставить на территории, с которой питаются водой петергофские фонтаны, а также питьевой источник Ломоносова и Кронштадта.

По мнению эколога Касимира Врански, Ленобласть не может выстроить отношения с «Невским экологическим оператором» и Петербургом:

«Ленобласть хочет своего оператора, — говорит эксперт, — это продолжается уже долго, на уровне комитетов никто ни о чем не может договорится. Одна рука не знает, что делает другая. Самые простые вопросы не могут решиться из-за того, что чиновники не могут договориться. При этом страдают обычные люди. Те же участки , которые выбирались под переработку мусора не устраивают людей, они хотят обратной связи. Но ее сложно наладить, так как к местным властям доверие нулевое. Не знаю, до какого момента это все будет продолжаться, наверно пока из Москвы не стукнут кулаком, они не договорятся. При этом люди, каждая протестная группа формулируют свои вопросы по этим проектам на профессиональном уровне, к ним нужно прислушаться. Регоператор оказался заложником. Он работает с теми участками, которые ему дали региональные власти».

Член общественного совета при Министерстве экологии России Сергей Грибалев, ранее сам работавший в правительстве Ленинградской области, где курировал вопросы обращения с отходами, считает, что весь конфликт завязан на деньги от сбора и размещения мусора.

«Уже не раз Питер и Ленобласть садились за стол переговоров, ударяли по рукам, но за кулисами ни разу не могли договориться, — говорит Сергей Грибалев,- все эти картинки, как они сидят, улыбаются, пожимают руки – это видимость. Подчиненным даются диаметральные команды. Если раньше это все было на уровне госаппаратов, то теперь все чаще втягивают в это прессу, общественность, на федеральных совещаниях Ленобласть старается уколоть Петербург. Беглов более весомый аппаратчик и старается пользоваться телефонным правом. Позвонил – решил вопрос. Дрозденко приходится пользоваться публичными средствами. По сути идет срыв реформы. Те объекты, которые дал губерантор Ленобласти заведомо провальны. И по экологии, и по социальному эффекту. Люди там будут биться против мусорных заводов до конца. Это социальное напряжение уже практически у границ НАТО. Зачем это надо? Москва зачастую не видит саботажа».

По мнению эксперта, Петербург способен сам переработать до 90% своих отходов, а остальное – везти на захоронение в область. Но там на такой маленький кусок не согласны:

«Моя концепция заключается в том, что весь мусор в Петербурге мы можем переработать сами, — говорит Грибалев, — мы умеем сортировать, у нас активные граждане, которые любят природу. Если кинуть клич, если к этому подключатся деятели культуры… Тот же Шнур споет «сортируйте отходы», все будут это делать. Мы способны сортировать и это 80% успеха. Уже есть примеры, у одного из перевозчиков есть два сортировочных завода, они на полигон «Новый свет» вывозят только хвосты. У нас же в городе работают предприятия, которые способны перерабатывать это сырье: стекло, пластик, бумагу. Если делать все у себя, то в Ленобласть поедет небольшое количество хвостов, если обезводить их по технологии литификации, то это будет минимум. И складировать это надо подальше от людей. Чтобы не вызывать протестов. На взгляд ученых – все просто, на взгляд чиновников — сложно. Если все это реализовать, то Ленобласть ничего не получит, губернатора это не устраивает. А у Питера провал в работе с общественностью, они не могут показать свою концепцию, объяснить ситуацию».

Александр Дыбин

Оригинал материала: “Новые Известия”