Без дыма и гари: помогут ли электронные сигареты снизить риски от курения



6

минут

В мире вводятся все новые и новые антитабачные ограничения и нормы. Но насколько они эффективны — вопрос остается открытым. До сих пор каждый год от последствий курения умирает около 8 миллионов человек, а число курильщиков в мире не только не сокращается — оно продолжает расти. В этих условиях страны ищут различные пути изменения ситуации.

Россия выбрала вариант ужесточения госполитики противодействия потреблению табака. К примеру, председатель правительства Михаил Мишустин 6 мая 2021 года утвердил план по реализации антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года. Согласно документу, к 2035 году число курильщиков должно быть сокращено с нынешних 29 процентов до 21 процента, пишет РБК.

Власти ряда стран в своей антитабачной политике идут по пути сокращения курильщиков и рисков, чтобы уменьшить ущерб общественному здоровью от табачного дыма. Их опыт, а также самые последние результаты научных исследований на эту тему активно обсуждаются в России, в том числе во врачебном сообществе, например, среди онкологов.

Причина интереса врачей к международным практикам и изысканиям проста: именно курильщики составляют значительное число среди пациентов с онкологическими заболеваниями, а табачный дым выступает одним из основных факторов, способствующих повышению риска развития онкологии.

Чем отличается парение от традиционного курения с точки зрения воздействия на организм

В марте в Москве прошел VIII ежегодный конгресс Российского общества по опухолям головы и шеи, где с докладом на тему сокращения риска возникновений онкологических заболеваний среди курильщиков выступал президент общества, онколог и онкохирург, доктор медицинских наук, профессор Али Мудунов.

Он обратил внимание на ряд научных работ, в которых делается вывод, что при использовании электронных систем доставки никотина, в том числе систем нагревания табака, в организм человека попадает меньше канцерогенных веществ, чем при курении традиционных сигарет.

Особое внимание профессор Мудунов обратил на исследование, опубликованное в рецензируемом медицинском издании The Journal of Internal and Emergency Medicine. В этой работе утверждается, что курильщики, полностью переходящие с сигарет на использование системы нагревания табака, могут значительно снизить воздействие определенных токсичных веществ и индикаторов потенциального вреда, ассоциируемых с рядом заболеваний, связанных с курением.

Исследование продлится еще год. Но на основе уже опубликованных данных по прошествию первых 6 месяцев можно говорить, что полный переход на систему нагревания табака и отказ от курения традиционных сигарет сопоставим с полным отказом от курения.

Согласно опубликованным данным, этот переход приводит к значительным изменениям по ряду так называемых «биомаркеров воздействия» и «биомаркеров потенциального вреда». Показатели по ряду биомаркеров, ассоциированных с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, у тех, кто перешел с сигарет на систему нагревания табака, оказались сопоставимы с результатами тех, кто полностью бросил курить.

«В этой работе было продемонстрировано снижение вреда для здоровья при использовании систем нагревания табака, а также, согласно результатам, сделан вывод, что полное переключение на системы нагревания табака сопоставимо с отказом от курения», — отметил Мудунов.

В совокупности с другими исследованиями такие результаты свидетельствуют о потенциале систем нагревания табака для снижения вреда от курения в масштабе национального здравоохранения. Ведь по данным Kantar, 70 процентов курильщиков, переключившихся на системы нагревания табака, не возвращаются к курению.

Чтобы понять, с чем связано радикальное отличие в воздействии на организм систем нагревания табака и традиционных сигарет, необходимо рассмотреть принцип их действия. В системах нагревания табак, как следует из их названия, нагревается до температуры в примерно 240-350 градусов Цельсия, и не происходит процесса горения, который есть в сигаретах. В них табак горит при температуре больше 900 градусов.

Именно в результате горения образуются токсичные смолы, окись углерода и около 100 канцерогенных субстанций, оказывающих вредное воздействие на организм человека. В системах нагревания табака нет такой высокой концентрации вредных веществ — значит, нет и таких больших рисков заболеть раком или другими болезнями, которые вызывает курение.

Электронные системы доставки никотина помогают оказаться от курения

Российские ученые также в последнее время начали активно изучать влияние систем нагревания табака на организм человека. В своих выступлениях заведующий отделом эпидемиологии и профилактики НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России, профессор Давид Заридзе также говорил, что системы нагревания табака имеют пониженную системную токсичность по сравнению с обычными сигаретами.

«Химический анализ аэрозоля систем нагревания табака показал, что уровни токсических и канцерогенных веществ в них достоверно ниже (в среднем на 90 процентов), чем в табачном дыме стандартной сигареты. Уровни некоторых токсических веществ ниже измеряемой величины, — отмечал ученый. — Содержание канцерогенных компонентов табачного дыма влияющих на риск развития злокачественных опухолей в аэрозоле систем нагревания табака на 85-95 процентов ниже, чем в табачном дыме».

Исследования показывают, что мало кто осознает опасность курения для здоровья. Однако, когда курильщики начинают понимать риски, большинство из них хотят отказаться от опасной привычки, и электронные системы доставки никотина становятся промежуточным этапом на этом пути.

«Если учитывать эффективность электронных систем доставки никотина для отказа от курения, переход на них для многих курильщиков будет этапом для полного отказа от курения, — пишет в своей статье «Профилактика ассоциированных с курением форм рака» Давид Заридзе. — Для онкологических больных, которым отказ от многолетней привычки дается значительно тяжелее, чем здоровым курильщикам, переход на системы нагревания табака поможет нивелировать отрицательный эффект курения на прогноз».

Исследователи проявляют осторожность в выводах и подчеркивают, что и эти устройства не лишены риска, и их использование категорически не рекомендуется в том числе беременным женщинам и тем, кто никогда не курил. Конечно, системы нагревания табака — это не полностью безвредный продукт, они также вызывает привыкание и имеют определенные риски для здоровья. Но массовый переход на такие альтернативы поможет сократить вред общественному здоровью.

В некоторых странах системы нагревания табака приравняли к лекарственным средствам

С каждым годом все больше и больше исследований, посвящено альтернативным никотинсодержащим продуктам и их влияниям на человека. И постепенно они позволят на широком уровне признать их как менее вредную альтернативу курению.

В некоторых странах уже сейчас на уровне местных министерств здравоохранения электронные системы доставки никотина признаются как продукт, на который следует переключать курильщиков, чтобы сократить вероятность возникновения различных заболеваний. Например, в Великобритании системы нагревания табака в будущем будут рекомендовать врачи в медикаментозных целях. И это при том, что в Великобритании одно из самых жестких антитабачных законодательств.

«Существует множество доказательств того, что использование устройств для доставки никотина гораздо менее вредит здоровью, и мы призываем курильщиков попробовать электронную альтернативу как способ бросить курить», — говорит руководитель МОЗ Британии по медицинским препаратам, алкоголю и табачным изделиям, Розанна О’Коннор.

Министерство здравоохранения Великобритании заявило, что люди, употребляющие электронные системы доставки никотина, получают на 50-90 процентов меньше вредных и потенциально вредных веществ по сравнению с курильщиками обычных сигарет. «В нашей стране использование электронных сигарет оказывает большую помощь курильщикам, чтобы они смогли отказаться от традиционных сигарет, а затем и от употребления табака в целом», — сообщает врач общей практики и британская телеведущая Розмари Леонард.

Таким образом, электронные сигареты в Британии, по сути, приравняли к лекарственным средствам. Врачам разрешат выписывать электронные сигареты как средство борьбы с зависимостью от обычных сигарет. Соответствующие поправки в руководство по выдаче лицензий для курительных систем внес национальный медицинский регулятор, сославшись на исследование Королевского колледжа Лондона. В РФ пока решили поступить наоборот, приравняв системы нагревания табака к сигаретам.

Почему важно учитыывать международный опыт раздельного регулирования

Оба решения (максимальная поддержка и тотальный запрет), конечно, имеют своих сторонников и противников. В то же время многие согласны, что регулирование никотинсодержащей продукции необходимо, но к категории систем нагревания табака нужен отдельный подход с учетом меньшего вреда, которые они наносят здоровью. Возможно, следует учесть международный опыт раздельного регулирования, учитывая принципиальные отличия обычных сигарет и инновационной продукции (электронные системы доставки никотина и системы нагревания табака).

В частности, электронные системы доставки никотина выделены в директиве Евросоюза о табачной продукции в отдельную категорию «электронных сигарет», отличную от всей продукции с табаком. Это позволит переключить больше курильщиков на менее вредную альтернативу, снизить число онкологических, кардиологических заболеваний и других болезней, которые связывают с курением, что в свою очередь сократит нагрузку на систему здравоохранения и улучшит общественное здоровье.

В конечном счете, сами врачи-онкологии говорят, что со всеми оговорками системы нагревания табака — это способ снизить риск для здоровья человека. Как сказал профессор Мудунов с трибуны VIII ежегодного конгресса Российского общества по опухолям головы и шеи: «Очевидно, что наилучший выход для курильщика — это перестать курить. Но в группе людей, которые не могут этого сделать, особенно, если они уже болеют раком, системы нагревания табака — реальный шанс снизить риск прогрессирования заболеваний и появления опухолей в других местах».