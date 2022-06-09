Найден микробиологический способ получения ацетона и изопропанола

Научные исследования в области поиска микробиологических способов синтеза ацетона и изопропанола прошли успешно. Ученые из Соединенных Штатов Америки рассказали, что им удалось модифицировать штамм бактерий Clostridium autoethanogenum, чтобы они производили эти важные для промышленности вещества.

Ацетон и изопропанол активно используют для производства растворителей, ПАВ, топлива для ракет, пластиковых изделий и другого сырья. Изготовляют данные вещества из нефти, но в процессе вырабатывается большое количество углекислого газа.

Чтобы решить проблему, эксперты решили создать штамм бактерий, который наоборот будет поглощать углекислый газ и синтезировать ацетон или изопропанол. В результате им это удалось и микроорганизмы Clostridium autoethanogenum успешно прошли испытания.