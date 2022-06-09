Мнение: Делимханов проговорился?

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов «выразил надежду», что спецоперация России на Украине завершится к концу этого года.

Но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поправил депутата. И заявил: «Президент обозначил задачи, стоящие перед специальной военной операцией. Выполнение этих задач будет означать окончание специальной военной операции».

Делимханов – не простой депутат. Ездил на территории проведения спецоперации на Украине, Герой России, первый заместитель председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции. Имеет доступ к сведениям, отнесенным к государственной тайне.

Вот я и думаю, что произошло? Делимханов что-то лишнее сказал? Или Песков – чрезмерно осторожен?

Фотография Адама Делимханова отсюда

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