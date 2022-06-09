Власти задумались о создании реестра граждан, которые пользовались услугами и продуктами компаний из недружественных стран

До конца 2022 года в России может появиться реестр граждан, которые за последние 5 лет приобретали товары и услуги у европейских и американских компаний.

Россияне, попавшие в этот список, как минимум не смогут получить доступ к государственной тайне.

– Если человек смотрел Netflix и читал по подписке The New York Times – это повод задуматься о его благонадёжности, – считают в Госдуме. – Современные технологии позволяют нам оперативно выявить таких граждан и поставить напротив их фамилии галочку. Никаких особых ограничений против них вводится не будет, но государственные и частные организации смогут уточнить, насколько добропорядочны их сотрудники.

Основой для реестра станут данные о платежах, предоставленные российскими банками. Если гражданин приобретал товар или услугу не для себя, то он может направить соответствующее заявление в Минюст, указав конкретное лицо, которое де-факто пользовалось сервисом.

По оценкам экспертов, всего в реестр могут быть включены сведения более чем о 30 миллионах россиян.

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