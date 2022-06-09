От чего вас прёт? – Личное мнение

На днях сильно поспорила с подругой — про деньги, про работу и про жизнь вообще.

В процессе спора поняла, что люди не врубаются в элементарный принцип — любая работа способна приносить деньги.



Фото: Соцсети

Подождите вопить, я сейчас приведу аргументы и логику, а потом, если будет что, вы возразите.

Любая работа способна сделать тебя счастливым и/или богатым человеком, если вы её любите.

Рассуждаем логично.

Если вы увлечены своим делом, то тратите на него времени, сил, данных способностей в разы больше, чем на работу, которую терпеть не можете.

Затратив такие огромные усилия, вы — это естественно! — сворачиваете горы. Вас двигают по карьерной лестнице или, если занимаетесь своим делом, сами зарабатываете больше денег.

Возьмём, к примеру, не самую хорошо оплачиваемую профессию — учителя. Увлечённый учитель станет Учителем года, его заметят, он станет завучем, директором школы, перейдёт в министерство образования. Или пойдёт преподавать в частную школу. Или откроет свою. В общем, вариантов, как заработать много, масса.

То же самое с любым другим делом. Любишь свою работу — будет результат и в деньгах.

Я обожаю людей, я по-белому им завидую, которые нашли своё дело и увлечены им. Да я и сама такая.

Смотрели эпопею про Индиану Джонса? Задумывались над тем, на что он живёт? С виду он мотается в путешествиях в своё удовольствие. Но почему он не озабочен зарплатой где-нибудь в офисе?

Да потому, что любое увлечение, если отдаёшь ему всю себя, приносит не только счастье, но и финансовое благополучие.

Ладно, вы возразите сейчас, что чего только не бывает в кино, и пример некорректен. А вот вам пример из жизни — Константин Анисимов, настоящий охотник за драгоценными камнями. Я подписана на его канал в Телеграме, хотя его тематика — вообще не про меня.

Ну не лезу я в Африку, в горы, в пещеры. Не восторгаюсь находами и прочей индианоджонсиной.

Но Анисимов настолько увлечён делом, что даже я — циничный человек! — поневоле интересуюсь им.

Константин — единственный русский (да и вообще европеец), который путешествует по дебрям Африки, Азии и Латинской Америки в погоне за уникальными и редкими камнями. Спускается в какие-то жуткие шахты и своими руками их добывает. Ну, такой — наш отечественный Индиана Джонс.

Находки потом продаются покупателям со всего мира. Его камни ждут, они уходят нарасхват, но да не об этом речь. Парень выстроил успешное дело на своём интересе. У Анисимова свои дизайнеры, огранщики и мастера-ювелиры. Они делают украшения по его эскизам. В общем, всё у него хорошо.

При этом, Анисимов начинал с нуля. Был только его интерес, его увлечение, его желание. Сейчас у его компании Sinnergems пять филиалов по всему миру.

Вот так вот.

Конечно, как любой увлечённый человек, Анисимов делится своими знаниями. Учит разбираться в камнях самим, регулярно разоблачает и мошенников, которые продают дешёвые камни под видом дорогих или пропихивают синтетику.

И, кстати, на полках многих ювелирных магазинов под видом натуральных камней лежит самая обычная синтетика — вы это знали? А вот приобрести не симпатичную цацку, а реальную драгоценность за вменяемые деньги есть шанс только у того, кто сам добывает камни.

В магазине, как правило, или безделушка, которая ничего не стоит, или такой ценник за хороший камень, что просто пипец.

Ну, можно ещё попробовать съездить самой на разработки в Танзанию за турмалином Параиба, который дороже бриллиантов, но это, как вы понимаете, так себе вариант.

У Анисимова я вот узнала многое про бриллианты. Всегда считала их — эталоном драгоценных камней, но это оказалось не так.

Не хочу спойлерить тем, кто сам потом почитает, но вот какая фигня: бриллианты покупают только дурачки и новички!

Популярность брюлликов — результат эффективного маркетинга. А ценность их последние 20 лет непрерывно падает. Почему так? Да потому, что их добывают все и везде, их становится больше и больше, а сегодняшний камушек, купленный за 200 тысяч, ты завтра продашь за 100.

Вместе с тем, давно известны камни, которые даже в условиях кризиса дорожают в разы и даже на порядки. И не опустятся в цене никогда! Ответ почему — всё тот же, что и с брюлликами — эти камни просто закончились, но я не буду вам об этом рассказывать, прочитаете сами.

В общем, если вы хотите заниматься своим делом, любимым делом, посмотрите, как это получается у других.

Не залипните надолго: вот его Телеграм-канал, вот — пока не запрещённый Ютубчик.

А от чего вас прёт? И почему вы не сделали это делом своей жизни и источником богатства?

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