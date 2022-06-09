Иноагентам решили запретить преподавать в России

Лица, признанные иноагентами, не будут допущены к занятию педагогической деятельностью в государственных образовательных организациях, а также производить информациоцинную продукцию для детей, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.

«К занятию педагогической деятельностью в государственных и муниципальных образовательных организациях не допускаются лица, признанные иностранными агентами», – говорится в тексте проекта.

Кроме того сообщается, что лица, признанные иноагентами, также не смогут производить информационную продукцию для детей.

Также проект поправок об иноагентах предлагает запретить митинги и демонстрации на территории аэропортов, школ, больниц, органов публичной власти, на детских и спортивных площадках и в других местах.

Предлагается запретить митинговать на территории органов публичной власти, объектов жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающих функционирование, электрических, тепловых, водопроводных сетей, сетей водоснабжения, и водоотведения, сетей газоснабжения.

То же самое касается культовых сооружений, в том числе, принадлежащих религиозным организациям.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал запретить вести публичную деятельность и уголовно наказывать иноагентов, распространяющих экстремистские и террористические идеи.

В апреле в Госдуму внесли проект закона, обобщающий нормы об иностранных агентах. Из закона следует, что сведения об аффилированных с иностранными агентами физических лицах будут вноситься в единый реестр об иноагентах.

—