 

РЖД возобновила пассажирское сообщение с Узбекистаном

09.06.2022, 16:00, Новости дня
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РЖД в июне возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение с Узбекистаном, прерванное из-за эпидемии COVID-19 в 2020 году.

«Возобновляем пассажирское железнодорожное сообщение с Узбекистаном. В июне в расписание вернутся … международные поезда формирования ГП «НК «Узбекистон темир йулари», – сообщается в официальном Telegram-канале компании.

Уточняется, что с 23 июня будут курсировать поезд № 5/6 Ташкент – Самара отправлением раз в неделю из Ташкента (по четвергам) и из Самары (по воскресеньям), с 25 июня – поезд № 323/324 Ташкент – Волгоград отправлением раз в неделю из Ташкента (по субботам) и из Волгограда (по вторникам).

По данным компании, продажа билетов на эти поезда будет открыта в ближайшее время. Приобрести их можно будет за 45 суток до отправления.

Кроме того, все ранее действовавшие санитарные ограничения для граждан РФ и Узбекистана при въезде на территории стран сняты, ПЦР-тест не требуется.

Напомним, РЖД с 16 апреля 2020 года временно приостанавливала сообщение с Азербайджаном и Узбекистаном.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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