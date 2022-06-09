 

Эрдоган пригрозил Греции в случае милитаризации островов в Эгейском море

09.06.2022, 16:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Милитаризация Грецией островов восточной части Эгейского моря может «закончиться катастрофой», сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

«Конфликты и потенциальные угрозы в нашем регионе свидетельствуют о том, что альянсу НАТО как никогда нужны единство и солидарность. В такое критическое время мы сожалеем о том, что в Эгейском море, Восточном Средиземноморье и на Кипре были применены стратегии, которые угрожают правам и интересам нашей страны, основанным на международных соглашениях», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».

Он добавил, что некоторые греческие политики «с невиданным безрассудством» пытаются оставаться в повестке дня с помощью слов и действий, «далеких от реальности» и «противоречащих разуму, логике и закону».

«Турция не откажется от своих прав в Эгейском море и не будет воздерживаться от использования полномочий, предоставленных ей международными соглашениями о вооружении островов, когда это необходимо. Я не шучу, это может закончиться катастрофой», – подчеркнул турецкий лидер.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что милитаризация островов восточной части Эгейского моря Грецией нарушает международные договоры и ставит под вопрос их суверенитет.

Он подчеркнул, что Турция готова обсудить и оспорить суверенитет островов, если Греция «не прекратит нарушения».

Между тем греческие СМИ сообщали, что Афины отвергли новые попытки Анкары увязать греческий суверенитет над островами и прилегающим Эгейским морем с обязательством демилитаризовать острова.

Политолог Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что военного столкновения между Грецией и Турцией ждать не стоит, но турецкий президент, говоря об угрозе военных объектов США в Греции, имеет на это основания.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12.21 / “В порно сниматься”, “Сладкие малышки”, “Куда мир катится?” Тринчер показала поцелуй с женщиной

08.10.20 / Интенсивность разрывов снарядов под Рязанью снизилась

05.06.21 / В Кремле исключили контакты Путина и Байдена перед встречей в Женеве

24.10.20 / В новом iPhone 12 Pro обнаружен серьезный недостаток

31.07.21 / МОК отказался наказывать за использование символики РФ на ОИ

11.04.22 / Фермер Сирота поддержал спецоперацию и российских военных на Украине

21.08.21 / Югу РФ предсказали «погодное проклятье»

11.05.22 / Украинских депутатов обязали сдавать диппаспорта после командировки

15.03.21 / “Медицинского кислорода почти не осталось”. Мэрия города в Хмельницкой области обратилась за помощью к Шмыгалю

23.07.20 / Вода на всех пляжах Киева не соответствует санитарным нормам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика