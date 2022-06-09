Эрдоган пригрозил Греции в случае милитаризации островов в Эгейском море

Милитаризация Грецией островов восточной части Эгейского моря может «закончиться катастрофой», сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

«Конфликты и потенциальные угрозы в нашем регионе свидетельствуют о том, что альянсу НАТО как никогда нужны единство и солидарность. В такое критическое время мы сожалеем о том, что в Эгейском море, Восточном Средиземноморье и на Кипре были применены стратегии, которые угрожают правам и интересам нашей страны, основанным на международных соглашениях», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».

Он добавил, что некоторые греческие политики «с невиданным безрассудством» пытаются оставаться в повестке дня с помощью слов и действий, «далеких от реальности» и «противоречащих разуму, логике и закону».

«Турция не откажется от своих прав в Эгейском море и не будет воздерживаться от использования полномочий, предоставленных ей международными соглашениями о вооружении островов, когда это необходимо. Я не шучу, это может закончиться катастрофой», – подчеркнул турецкий лидер.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что милитаризация островов восточной части Эгейского моря Грецией нарушает международные договоры и ставит под вопрос их суверенитет.

Он подчеркнул, что Турция готова обсудить и оспорить суверенитет островов, если Греция «не прекратит нарушения».

Между тем греческие СМИ сообщали, что Афины отвергли новые попытки Анкары увязать греческий суверенитет над островами и прилегающим Эгейским морем с обязательством демилитаризовать острова.

Политолог Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что военного столкновения между Грецией и Турцией ждать не стоит, но турецкий президент, говоря об угрозе военных объектов США в Греции, имеет на это основания.

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