Почему в наше время так важно развивать чувствительность: о новых возможностях, которые она открывает человеку

Некоторые люди не принимают собственную чувствительность, порой стыдятся ее. Нужно помнить: когда мы замораживаем свои печаль и гнев, лишаем себя переживания любви, удовольствия и радости. Дело в том, что, не растрачивая себя на некоторые чувства, мы не в состоянии испытывать другие.

Станьте живыми

Некоторым людям кажется, что чувства являются слабостью, их надо обуздывать и скрывать. Однако посмотрите на сердце: насколько оно чувствительно, но, несмотря на это, обладает огромной силой, оживляющей все тело. Сердце – самый мощный генератор энергии в организме человека. Электромагнитное поле, которое оно создает, намного сильнее, чем то, которое создает ум. Чувствительность также мощна. Люди боятся проявлять эмоции и чувствовать, потому что это равняется слабости, то есть позору. Когда мы защищаем от боли сердце, нарушаем контакт с собственной внутренней силой. Если же позволить себе обрести чувствительность ко всему, что происходит внутри нас, можно найти путь к подлинному.

Видеть себя полностью

Освоив собственные чувства, нам нужно показать их окружающим. Однако мы боимся быть неверно оцененным, осмеянным, отвергнутым. Иногда на протяжении нескольких лет мы боимся показать наши чувства другим. В этой ситуации даже самые близкие не знают, каковы мы на самом деле, ведь они видят только качества интеллекта. Позвольте себе быть чувствительным. Отказавшись показать другим себя таким, какой вы есть на самом деле, вы никогда не приобретете любовь, поддержку и крепкие отношения.

Как же обеспечить развитие чувствительности?

Сфокусируйтесь на собственных переживаниях

Чтобы натренировать восприимчивость к самому себе, развивайте рефлексию. Она поможет более четко воспринимать окружающую действительность. Этот процесс подобен тому, как фотограф настраивает объектив и наводит резкость на фотоаппарате. Аналогично этому можно достичь высокой резкости восприятия.

Нам не всегда удается четко распознать собственные чувства. К примеру, мы не видим разницы между подавленностью, гореванием и унынием. Внутри каждого человека есть “черная дыра”, засасывающая позитивные эмоции. Чтобы бороться с этим, исследуйте свои чувства. Спросите себя: “Что я чувствую и как это можно назвать?”, “Могу ли я это описать или выразить?”, “Чем наполнена моя “черная дыра” и где у нее края?” В результате непонятное нечто станет понятным. Вы распознаете собственные чувства, поймете, что с вами происходит.

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Развивайте наблюдательность

Быть чувствительным – значит видеть нечто новое. Развивая это качество, мы учимся различать, как к нам относятся окружающие, что меняется. Становятся различимы ранее незаметные нюансы. Обретя чувствительность, мы видим любые изменения, принимаем в них участие, подобно тому, как водитель, управляя автомобилем, немного двигает рулем. Если он не будет этого делать, какая-либо преграда может стать незаметной. От степени чувствительности напрямую зависит наша реакция на небольшие вызовы. Благодаря этому можно избежать глобальных катастроф.

Ищите вектор развития

В процессе тренировки чувствительности ваш диапазон чувств увеличится, и возникнет желание исследовать свои способности. Возможно, вы вспомните старую мечту или захотите заняться чем-либо творческим. Дайте себе шанс проявить собственный талант. Послушайтесь своих желаний. Возможно, вам захочется заняться музыкой или рисовать. Займитесь тем, что вас увлекает. Если это ваша дорога, все получится, если же нет, вы наконец откажитесь от несбыточной мечты и обретете покой. В результате вы найдете вектор собственного развития. Может быть, станете поэтом или музыкантом, может быть, займетесь чем-либо другим.

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Примерьте ботинки партнера

Восприимчивость может помочь улучшить отношения с партнером. Проведите эксперимент: посмотрите на ноги своего партнера. Мягкие или жесткие его ботинки, велики они вам или малы? Спросите своего партнера о том, что он чувствует. Исследуйте его, как будто находитесь на экскурсии в другую Вселенную. Обратите внимание на его тембр голоса и выражение глаз, историю, рассказанную им. Это упражнение поможет вам открыться чужому опыту. Повторяя его периодически, вы добьетесь того, что примерить ботинки партнера будет просто. Вы осознаете, какова его картина мира.

Не бойтесь своей ранимости

В процессе исследования собственного внутреннего мира человек встречается с тревогой, болью, страхом. Поскольку мы не ведаем, как с ними надо взаимодействовать, опасаемся собственной уязвимости. Ранимость является частью человеческой природы. Наращивая толстую кожу, которая призвана служить защите от мира, мы думаем, что становимся неуязвимыми. Однако это не так. Обратная сторона медали – пониженная чувствительность, предрасполагающая к тяжелым травмам. Если же она развита, мы вовремя реагируем на происходящее. Как же нужно вести себя с осознаваемыми болью, страданием и злостью? Наилучший сценарий – пережить их, то есть не бороться со своими эмоциями, а сосуществовать с ними. О боли можно поговорить. Переживая негативные эмоции, мы перестаем с ними бороться. Высвобождается энергия для позитивных эмоций: удовольствия и радости.

Изучая собственные чувства, вы ступаете на неизведанную землю, на которой можно обнаружить что угодно. Однако это приводит к позитивным изменениям. Рискнув развить чувствительность, вы станете более живым.