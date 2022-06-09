 

Дизайнеры со всей России представят коллекции на Московской неделе моды

09.06.2022, 15:40, Разное
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Поступило примерно 900 заявок на участие в Московской неделе моды. Интерес к событию проявили дизайнеры из 79 городов России. Рассмотрение заявок уже завершено. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Московская неделя моды объединит людей из фэшн-рынка, которые заинтересованы в продвижении и поиске новых клиентов. Дизайнеры и бренды со всей страны представят свои коллекции на различных площадках. Например, в “Зарядье” пройдет около 70 показов, отметила заммэра.

Кстати, этот парк станет центральной площадкой Московской недели моды. Примерно 120 дизайнеров представят там свои коллекции. Участников фэшн-события отбирал экспертный совет, в который вошли главные редакторы профильных изданий, руководители сетей бутиков, крупнейших торговых онлайн-площадок, культурных учреждений, организаторы отраслевых мероприятий, преподаватели профильных вузов, стилисты, байеры и другие.

Среди других площадок Московской недели моды – ВДНХ и Тверская площадь. Запланированы показы, деловая программа, паблик-токи, воркшопы и мастер-классы. На городских площадках выступят артисты. Кроме того, для гостей мероприятия проведут экскурсии.

Организатором Московской недели моды выступает Фонд моды при поддержке Правительства Москвы. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.



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