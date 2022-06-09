 

Скандалы: Индульгенция и авуары

09.06.2022, 15:25, Разное
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Роман Абрамович дал 5 миллиардов на восстановление Украины

Абрамович много сделал для того, чтобы обосноваться в Лондоне, где он активно скупал недвижимость для себя, но и для сдачи в аренду. Но главной его инвестицией стал футбольный клуб «Челси». Подсчитано, что за годы владения командой российский магнат вложил в неё около 2 млрд долларов. Однако ещё в 2018 году Британия лишила Абрамовича визы. А теперь его принудили продать «Челси». В итоге Абрамович нашёл, кому пристроить клуб за 5 млрд долларов. Однако по условиям санкций деньги он всё равно получить не сможет. Пришлось объявить, что средства будут отправлены в специальный фонд. Вот какое заявление Абрамовича опубликовано на англоязычном сайте «Челси»: «Я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут переданы все чистые доходы от продажи. Фонд будет создан в интересах всех жертв войны в Украине». Затем представитель Абрамовича уточнил российским журналистам, что речь идёт «про всех пострадавших от конфликта со всех сторон: русских, украинцев, пострадавших из ДНР и ЛНР».

Пока в этой истории больше вопросов, чем ответов. Каким образом люди Абрамовича смогут распоряжаться средствами, если их босс находится под санкциями? Можно предположить, что власти Британии в итоге возьмут счета под свой патронаж недаром уже рассматривается предложение направить четверть миллиарда долларов от продажи «Челси» на развитие британского футбола.

Тем временем бизнесмен спасает свои заграничные авуары партизанскими методами. Ему чудом удалось вывести две свои яхты из вод Евросоюза к побережью Турции (хотя, возможно, это было негласной частью сделки по «Челси»).

Какое-то время поговаривали, что Роман Абрамович мог прятать активы от санкций посредством фиктивного развода со своей третьей женой Дарьей Жуковой. Но теперь эта версия уже не выглядит убедительной. Нет повода считать Жукову слишком уж зависимой от своего бывшего мужа. До знакомства с олигархом она встречалась с теннисистом Маратом Сафиным, в период предполагаемого разрыва с Абрамовичем с американским арт-дилером Вито Шнабелем. А последней пассией Дарьи Жуковой жёлтая пресса уверенно называет греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.

Так что с большой долей уверенности можно сказать, что самые значимые активы Абрамовича остались в России. Именно металл и уголь по-прежнему приносят ему деньги. Но будут ли бывшему начальнику Чукотки рады на родине, если он отдаст заработанные в России миллиарды на нужды Киева? Хотя, если сделка с Западом пройдёт удачно, вряд ли мы увидим Романа Аркадьевича в РФ. Купив индульгенцию в Лондоне, он сможет окружить себя роскошью в любой точке мира.

Иван Дмитриев

Оригинал материала: “Наша Версия”



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