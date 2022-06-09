Компания CHERY начала продажи в КНР нового кроссовера CHERY OMODA 5 в июне 2022 года

Китайский автомобильный бренд Chery приступил к продажам новой модели паркетника Chery Omoda.

Автомобиль пока продается только на местном рынке, однако позже производитель намерен начать поставки техники на российский рынок. В продаже доступны версии кроссовера Chery Omoda двумя вариантами силовых агрегатов с ценником от 93 тысяч юаней. Для базовой комплектации применили 1,5-литровый двигатель на 156 л.с. мощности и вариатор.

Для остальных модификаций применили 1,6-литровый турбированный двигатель, который выдает 197 л.с. мощности и приводится в движение семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Цена такого исполнения кроссовера достигает 109 тысяч юаней. Остальные детали пока засекречены.