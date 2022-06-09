Обязан платить – Личное мнение

Алана Мамаева, палец в рот не клади, заявила, что бывшему мужу её Мамаеву закрыт выезд за пределы страны.

«А тем временем у Мамаева уже закрыт выезд за границу , за неуплату алиментов 😉»



Фото: Соцсети

Не знаю, правду ли говорит Аланка, но я хочу поговорить с мужчинами.

Нет, не про обязанность платить алименты, а про то, почему ребёнок некоторыми воспринимается несерьёзно.

Ребята — в общем, и Мамаев — в частности, когда вы зачинаете ребёнка, о чём вы думаете?

О том, что это близкая вам женщина, которая всегда будет с вами? Не сделает чего-то, что вам не понравится? Что с ней всегда можно будет договориться без неприятностей?

Мягко скажу: ошибка так думать. Когда женщина становится матерью, природой заложено, что ребёнок — превыше всего.

И если мать видит и чувствует безопасность ребёнка в финансах, она, конечно же, пойдёт требовать не только присуждения алиментов, но и их реальной выплаты.

Согласен ты с размером алиментов, не согласен — плати. Не нравится сумму — судись. Но если по закону назначены выплаты на ребёнка, плати их и не обзывай бывшую стервой.

Осуждать её тут совершенно не за что. Согласны?

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