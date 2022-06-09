Кравцов анонсировал переход школ Донбасса на российскую систему образования с 1 сентября

Школы Донецкой и Луганской народных республик с 1 сентября перейдут на российские образовательные стандарты, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Сегодня можно уверенно сказать, что с 1 сентября следующего учебного года школы Донецкой и Луганской народных республик, в том числе на освобожденных территориях, могут перейти на наши отечественные стандарты, мы полностью готовы, чтобы школы работали по российским стандартам», – передает ТАСС его слова.

Как сообщил губернатор Андрей Воробьев Московской области, к 1 сентября восстановит пять школ в Новоазовском и Тельмановском районах ДНР.

«В свою очередь максимально стараемся лепту внести. К 1 сентября в Новоазовском и Тельмановском районах мы восстановим пять школ. постараемся, чтобы они были и по форме, и по содержанию, благодаря учителям, готовы и к первому сентября», – передает РИА «Новости» его сообщение.

Ранее власти ДНР поддержат решение РФ о выходе из Болонской системы, на основе которой функционирует двухуровневая модель высшего образования, если оно будет принято.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что Россия намерена выйти из Болонского процесса и разработать свою собственную систему высшего образования.

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