Идеальный выбор для женщины за 40: актуальные платья оверсайз на лето и стильные приемы по выбору наряда

Платья оверсайз отлично смотрятся как на высоких женщинах, так и на дамах небольшого роста. Лаконичный и элегантный фасон сам по себе уже является украшением и не требует каких-то сложных дополнений. Выбрать такое платье на лето 2022 г. будет очень просто. Однако при покупке стоит соблюдать некоторые правила. Касаются они как размера, так и фасона или цвета платья.

Размер

Выбирать платье оверсайз нужно точно по своему размеру. Это первое правило, следовать которому нужно обязательно. Если модель будет хотя бы на один размер больше или меньше, чем положено, платье потеряет свою изюминку. Смотреться оно будет не стильно и модно, а обыденно и не даже слишком аккуратно.

Самые модные модели

Трендовыми моделями платьев оверсайз в 2022 году считаются:

бохо-шик; платья-рубашки; платья-коконы; оверсайз с поясом; туники; летучие мыши.

В платьях бохо-шик в единое целое сплетаются цыганщина, этничность и винтаж. В таких моделях приветствуются цветочные и флористические мотивы или простые геометричные линии.

Платья-рубашки оверсайз в этом году в моде разной длины. Такая модель создаст одновременно стильный и деловой образ, подарит комфорт. Платье-рубашка оверсайз подойдет абсолютно любому типу фигуры.

Платья оверсайз кокон расширяются к середине и сужаются книзу. Такая модель позволит скрыть небольшой животик, но очень полным женщинам от нее лучше отказаться. Чаще всего коконы имеют длину до колена, но могут встречаться и другие варианты.

Платье оверсайз с поясом позволяет сделать акцент на талии, но при этом не сковывает движения. Такая модель одинаково хорошо подойдет как для пышной женщины, так и для девушки спортивного телосложения.

Платье-туника станет прекрасным выбором для студентки, школьницы или молодой женщины. Оверсайз такого фасона рекомендуется носить с колготками или лосинами.

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Платье с рукавами летучая мышь идеально подойдет полной женщине. Такие модели позволяют отвлечь внимание от проблемных зон. Чаще всего этот вариант встречается в демисезонных линейках нарядов. Но существуют и летние варианты таких оверсайз.

Актуальные цвета

Летом 2022 г. в моде 7 цветов, которые будут актуальны и для платьев оверсайз:

живой коралл; глубокий бордо; красно-оранжевый; благородный коричневый; королевский синий; манго-мохито; насыщенный зеленый.

Платья таких цветов будут смотреться в особенности модно. Но особых требований к цвету нарядов в этом сезоне мода не предусматривает. По желанию можно выбрать платье оверсайз абсолютно любого цвета и с любым понравившимся принтом.

Аксессуары и обувь

Поскольку платья свободного кроя сами по себе выглядят оригинально, украшения с ними обычно не носят. Но тем женщинам, которые все же решили добавить аксессуары в образ, стоит обратить внимание на украшения и дополнения в стиле минимализм. К примеру, к платью оверсайз можно подобрать простую сумочку-бокс контрастного оттенка. В качестве головного убора лучше всего подойдут бохо или кепка.

Обувь под платье оверсайз также нужно подбирать правильно. К модели длиной до колена обязательно следует надевать каблуки. С более длинным платьем будут отлично смотреться кроссовки, сапожки, лодочки.