“Когда я найду цвет темнее черного, я надену его”: 5 цветов, которые, по мнению Коко Шанель, никогда не выйдут из моды

Легендарная Коко Шанель произвела настоящую революцию в мире моды. До сих пор ее правилами стиля и красоты пользуются многие современные модницы. Вот пять цветов, которые больше всего импонировали известной француженке.

Черный

Раньше этот цвет ассоциировался исключительно с трауром и с тяжелой работой. Темную одежду в основном носили рабочие и прислуга. И только Шанель удалось сделать черный символом утонченности, изысканности и элегантности. Простой пример — ее легендарное черное маленькое платье. Это универсальный наряд, который сохраняет актуальность и по сей день и подходит для разных случаев.

Шанель говорила, что если найдется цвет чернее черного, то она обязательно его использует в одежде. А пока будет носить черный. Ведь на его фоне любые другие цвета кажутся еще более насыщенными и привлекательными.

Белый

Цвет сдержанности и благородства, ассоциирующийся не только с чистотой, но также с богатством и шиком. Шанель видела абсолютную гармонию в сочетании черного и белого. Именно черный помогает выгодно подчеркнуть красоту белого. Это тот контраст, с помощью которого создаются самые эффектные образы.

Черно-белые комбинации были близки Шанель еще и потому, что до совершеннолетия она воспитывалась в монастыре. Именно в такой цветовой гамме одевались монахини.

Красный

Шанель ассоциировала это цвет с цветом крови и считала его символом жизни, поэтому неоднократно говорила, что ей нравится красный. Дизайнер давала такой совет всем представительницам прекрасного пола: если вдруг взгрустнулось, нужно накрасить губы красной помадой и приступать к «атаке» мужчин. Ведь мужчины ненавидят плачущих дам, по мнению Коко.

Бежевый

Если красный цвет может быть агрессивным, то бежевый успокаивает, дарит безмятежное спокойствие. Это самый натуральный оттенок, который только можно себе представить. Между черным и белым именно бежевый является как бы связующей ниточкой. Включение его в наряд делает образ более органичным. Это идеальная база для создания любого лука.

Золотой

Этот оттенок ассоциируется с богатством и роскошью, поскольку отображает цвет драгоценного дорогостоящего металла. Шанель выросла в бедности, поэтому стремилась по жизни к высшему обществу и к высокому уровню материального благосостояния. Логично, что ее внутренняя философия нашла свое отображение и во вкусовых предпочтениях в одежде. Интересно, что именно Шанель ввела моду на смелые сочетания бюджетной бижутерии и изделий из драгоценных металлов.