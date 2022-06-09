Пальмовое масло приравняют к сливочному

Министерство промышленности и торговли решением Комиссии Таможенного союза предложило для улучшения логистики ввоза масел на территорию Россия, обхода санкций и оптимизации цен считать пальмовое масло аналогом сливочного, а также отменить точное указание на происхождение продукции или его характеристики, включая принадлежность к конкретной группе товаров.

Ожидается, что в составе продукции, продаваемой на рынках страны, любое написание и упоминание любых масел, включая их заменители и производные фракции, используемые в производстве, будут заменены одним единственным словом – масло. Без указания на его растительное или животное происхождение, в том числе включая технические масла.

– Исходим из того, что молоко бывает разное и точного определения молока не прописано в законодательстве и не закреплено химической формулой, что не имеет ограничений в применении. Для оптимизации документации и противостояния санкциям недружественных государств – будем считать, что любое молоко, это в первую очередь молоко, даже молоко мадонны или кокосовое молоко. Поэтому с сегодняшнего дня вносим изменения в технические регламенты ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», – прокомментировали новацию в ведомстве.

Чтобы предотвратить попадание технических масел в продукты питания, помимо самого термина, в составе продукции будет разрешено описывать только назначение масла по способу его применения и не более. Например «масло для мотора, масло для машин, масло для смазки, масло для салата, масло для выпечки, масло для бутербродов, масло для шоколада и т.д. Продукция, маркированная старым способом с указанием точных характеристик масла, подлежит обязательной перемаркировке по новым правилам.

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