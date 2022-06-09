 

Названы победители отраслевого этапа конкурса “Московские мастера”

09.06.2022, 14:15, Разное
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В 2022 году на конкурсе впервые представлена профессия специалиста по организации и предоставлению туристских услуг. Лучшие представители своих профессий прислали на конкурс свыше 120 заявок. В каждой номинации определены три призовых места.

В группе профессий “Администратор гостиницы” первое место занял Олег Князев из Movenpick Moscow Taganskaya.В номинации “Гид-переводчик” лучшей стала Елена Фоминых, в группе “Экскурсовод (авторские пешеходные и автобусные экскурсии” победила Марина Крамская, а в группе “Специалист по организации и предоставлению туристских услуг” – Александра Михайлова, которая представляет ООО “7 холмов”.

Участники демонстрировали знания, эрудицию, навыки в создании удобного и интересного маршрута, умение общаться с публикой и решать организационные задачи. В некоторых специальностях были предусмотрены творческие задания.

Например, гиды-переводчики демонстрировали умение провести группу и акцентировать внимание на важных и интересных объектов. А менеджеры по туризму представили концепции и программы туристических продуктов.

Работы участников оценивали представители оргкомитета конкурса. В нем состоят представители столичного комитета по туризму, Московской конфедерации промышленников и предпринимателей, Московского профсоюза работников физкультуры, спорта и туризма, АНО “Комплексное развитие района “Мой район” и других структур.

Конкурс “Московские мастера” проводится с 1998 года. Он призван популяризировать профессии, востребованные экономикой столицы.



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