 

Собянин представил меры поддержки московских кинотеатров

09.06.2022, 14:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам Собянина, в Москве снимается порядка 90% отечественных картин, работает более 650 кинозалов. Из-за пандемии коронавируса кинопрокат почти два года работал в полсилы, отметил мэр.

“Однако пережив пандемию, прокатчики столкнулись с новым вызовом. Иностранные компании отказались от российских премьер, что поставило многие кинотеатры под угрозу закрытия или, во всяком случае, значительного сокращения масштабов работы”, – написал Собянин.

Он подчеркнул, что Москва не может допустить развитие событий по негативному сценарию, лишить миллионы горожан привычного досуга и оставить без работы тысячи людей. Столица поможет кинотеатрам пережить непростые времена.

“Серьезно увеличим действующие городские меры поддержки кинопроизводства, чтобы наши картины смогли быстрее занять нишу, освободившуюся после ухода западного кино”, – сообщил мэр.

Киносети получат прямые выплаты из городского бюджета на компенсацию всех затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы, понесенных с 1 января по 31 мая 2022 года. Также город компенсирует прокатчикам до половины затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы, понесенных начиная с 1 июня текущего года. Объем поддержки – до 50 миллионов рублей на одну киносеть.

Москва выделит гранты на продвижение российского кино, частично компенсирует расходы на проведение киносъемок на улицах и площадях столицы. “Гранты компенсируют до 25% затрат на аренду городских площадок (объектов культуры и транспорта, памятников архитектуры и т.п.), используемых для проведения съёмок. На эти цели из бюджета города выделено 300 миллионов рублей”, – уточнил Собянин.

Столица увеличит размер грантов на проведение съемок в городе и создание образа Москвы в кино. Впервые выплаты распространятся на компании, чьи фильмы идут по ТВ или в онлайн-кинотеатрах.

“Также впервые финансовую поддержку смогут получить кинопроизводители, ведущие съемки в павильонах киноконцерна “Мосфильм” и Киностудии Горького, а также в городском кинопарке вблизи деревни Юрово”, – сообщил мэр.

Сейчас в кинопарке ведется благоустройство. Собянин пообещал выделить гранты по 10 миллионов рублей первым пяти компаниям, которые проведут съемки в городском кинопарке.

“Поддержка федеральных и городских властей поможет киноиндустрии сохранить базовую инфраструктуру и получить дополнительные ресурсы для производства новых фильмов. И тогда в скором времени мы снова увидим интересные премьеры и полные залы в кинотеатрах Москвы”, – заключил Собянин.

Ранее мэр рассказал о создании кинематографического квартала в районе Раменки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12.21 / «Пришла в храм, потому что по судьбе сломалось все»: за какие ошибки расплачивалась актриса Нина Маслова

09.09.21 / С 1 сентября на продавцов «пушкинских карт» возбудили более ста уголовных дел

10.05.22 / Ризотто с крапивой: рецепт от Юлии Высоцкой

19.11.21 / Мнение: Возбудить уголовное дело против Порошенко

02.02.22 / За несертифицированную криптографию в России могут запретить иностранное ПО

23.05.22 / Мнение: Односторонние санкции доказывают, что хранить активы в США больше небезопасно

22.01.21 / Итальянская фирма Cristofari опровегла информацию о туалетном ёршике за 700 евро

30.12.21 / Минюст внес в реестр «иноагентов» Виктора Шендеровича…

20.02.22 / Минобороны показало пуски ракет

04.03.21 / В сети обсуждают новый тизер интервью Меган Маркл Опре Уинфри: “Мы и так уже многое потеряли”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика