Собянин представил меры поддержки московских кинотеатров

По словам Собянина, в Москве снимается порядка 90% отечественных картин, работает более 650 кинозалов. Из-за пандемии коронавируса кинопрокат почти два года работал в полсилы, отметил мэр.

“Однако пережив пандемию, прокатчики столкнулись с новым вызовом. Иностранные компании отказались от российских премьер, что поставило многие кинотеатры под угрозу закрытия или, во всяком случае, значительного сокращения масштабов работы”, – написал Собянин.

Он подчеркнул, что Москва не может допустить развитие событий по негативному сценарию, лишить миллионы горожан привычного досуга и оставить без работы тысячи людей. Столица поможет кинотеатрам пережить непростые времена.

“Серьезно увеличим действующие городские меры поддержки кинопроизводства, чтобы наши картины смогли быстрее занять нишу, освободившуюся после ухода западного кино”, – сообщил мэр.

Киносети получат прямые выплаты из городского бюджета на компенсацию всех затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы, понесенных с 1 января по 31 мая 2022 года. Также город компенсирует прокатчикам до половины затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы, понесенных начиная с 1 июня текущего года. Объем поддержки – до 50 миллионов рублей на одну киносеть.

Москва выделит гранты на продвижение российского кино, частично компенсирует расходы на проведение киносъемок на улицах и площадях столицы. “Гранты компенсируют до 25% затрат на аренду городских площадок (объектов культуры и транспорта, памятников архитектуры и т.п.), используемых для проведения съёмок. На эти цели из бюджета города выделено 300 миллионов рублей”, – уточнил Собянин.

Столица увеличит размер грантов на проведение съемок в городе и создание образа Москвы в кино. Впервые выплаты распространятся на компании, чьи фильмы идут по ТВ или в онлайн-кинотеатрах.

“Также впервые финансовую поддержку смогут получить кинопроизводители, ведущие съемки в павильонах киноконцерна “Мосфильм” и Киностудии Горького, а также в городском кинопарке вблизи деревни Юрово”, – сообщил мэр.

Сейчас в кинопарке ведется благоустройство. Собянин пообещал выделить гранты по 10 миллионов рублей первым пяти компаниям, которые проведут съемки в городском кинопарке.

“Поддержка федеральных и городских властей поможет киноиндустрии сохранить базовую инфраструктуру и получить дополнительные ресурсы для производства новых фильмов. И тогда в скором времени мы снова увидим интересные премьеры и полные залы в кинотеатрах Москвы”, – заключил Собянин.

Ранее мэр рассказал о создании кинематографического квартала в районе Раменки.