Скандалы: «Ландромат» по-советски

Как юрист и экономист Алексей Соболев «постирал» банк «Советский» и высокие связи

В нашумевшей истории с питерским банком «Советский», который когда-то оперировал 46 миллиардами рублей, после ареста и суда над его руководителями внезапно возникла новая интрига. Появился еще один влиятельный подозреваемый, причем широко известный в узких кругах в разрезе «отмыва» и «стирки». История с санкт-петербургским банком «Советский» широко освещалась несколько лет назад, когда сначала были выявлены хищения на сумму 1,8 миллиарда рублей, а в 2019 году осужден председатель правления кредитного учреждения Андрей Карпов.

По версии следствия, которую утвердил суд, в преступную группу также входили глава совета директоров Святослав Митрушин, начальник кредитного управления Андрей Кузнецов, а еще сотрудники Олег Федоров и Александр Иванов.

Из материалов уголовного дела, точнее, дел, следует, что «не позднее декабря 2013 года руководством «Советского» была организована схема хищения средств банка. Злоумышленники выдавали аффилированным компаниям заведомо невозвратные кредиты, получая 6% от их размера. В махинациях участвовали бывшие начальник кредитного управления банка Андрей Кузнецов, и глава совета директоров «Советского» Станислав Митрушин».

В том же 2019 году Андрей Кузнецов получил четыре года условно и полмиллиона рублей штрафа. Также следствие и суд не оставили без внимания предпринимателей Дмитрия Толстоухова и Тамару Чернышову, которые входили в преступную группу, а также банкира Владимира Антонова, который предположительно был «мозгом» финансовой группировки. Отметим, что Святослав Митрушин бежал из страны, а остальные фигуранты полностью признали свою вину, их дела суд рассматривал в особом порядке, согласно которому наказание назначается ниже низшего предела. Но и это еще не всё. В 2015 году, по версии следствия, кредитная организация переуступила аффилированному юридическому лицу ООО «Коллектор 19» кредитный портфель на сумму около 2 миллиардов рублей всего за 2 миллиона рублей. Гендиректор «Коллектора 19» Кирилл Ласкин также признал свою вину, которая заключалась, говоря просто, в отмывании денег, его ожидает суд. Статья — мошенничество.

От мазута до Молдавии

В последние годы Центробанк подверг санации множество кредитных учреждений, справедливость которой стоит разбирать в каждом случае отдельно. Про «Советский» можно было уже забыть после очередного приговора, но в последнее время неожиданно всплыл еще один потенциальный фигурант — Алексей Соболев, управляющий партнер петербургской юридической фирмы «Прайм Эдвайс». Пожалуй, впервые широкая общественность узнала о нем, когда тот в начале нулевых возглавлял фирму «Невский мазут». В 2004 году Соболев в Выборге создал компанию «Баренц газ», которая по документам на полном серьезе должна была добывать в Баренцевом море газ и синтезировать из него метанол-ректификат. Но до этого закономерно не дошло. А дальше у Соболева каких только проектов не было, но часто в названии связанных с ним организаций встречалось слово «газ». К примеру, фигурант в свое время был советником генерального директора АО «Стройтрансгаз». Позже он он стал замгендира общества. Компания участвовала в возведении магистральных трубопроводов «Ямал-Европа», «Голубой поток», «Северный поток» и частично строила стадионы к ЧМ-2018. Имел Соболев и более чем солидные представительские связи — до 2020 года вместе с главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, главой ПАО «ФСК ЕЭС» Андреем Муровым и другими топ-менеджерами входил в попечительский совет Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Супруга «газовика» Полина Соболева успела поработать в питерском адвокатском бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».

В 2020 году Соболев был арестован, но заочно. Обвинение — опять-таки мошенничество, а если конкретно — «отмыв» денег через многочисленные структуры, в том числе, как предполагает следствие, и банк «Советский». Основная же «прачечная», «ландромат», (если по-английски) помимо Соболева увязывает много влиятельных людей, а «стирка», в основном, осуществлялась через Молдавию (и немного Латвию). Подробнее о схеме «ландромат», которая задействовала 732 банка в 96 странах мира можно, писали не раз.

Помимо «Советского» есть предположение, что деньги прокручивались и в «Русском земельном банке» Александра Григорьева. Что касается Соболева, то он в том числе в данных схемах оказывал, так сказать, юридическое сопровождение. Делал, как говорят в коммерческой среде, «нужные обвязки».

«Участие в серых схемах скрывал профессионально»

И опять про «Советский», уже конкретно в связке с Алексеем Соболевым, доктором экономических наук, между прочим. У следствия есть предположение, что канувшее в лету учреждение также было задействовано в «молдавских схемах». Как рассказывает источник в правоохранительных органах, именно Соболев являлся «серым кардиналом» по молдавской «прачечной», распределяя финансовые потоки, «однако стоит отметить, что своё присутствие в маневрах скрывал умело, даже профессионально». И участие доктора наук, и банка «Советский» в молдавских делишках следствием изучается сейчас плотно и детально, и до окончания расследования далеко. Задействованы как Следственный комитет, так и экономическая полиция Петербурга.

Арестован Алексей Соболев заочно, и по данным силовиков скрывается на территории Германии. Запрос на экстрадицию отправлен. Здесь также есть интрига — именно немецкие правоохранительные органы занимаются масштабным расследованием по схеме «ландромат». Соболев для них важнейший свидетель, получается. Значит, возможен торг.

Справка

В банке «Советский» в начале 2015 года ввели временную администрацию, а еще через полгода началась санация кредитного учреждения. Изначально санатором выступал «Российский капитал», затем его сменил Татфондбанк. Агентство по сохранению вкладов (АСВ) выделило последнему более 10 миллиардов рублей займа на оздоровление «Советского», однако в 2016 году у самого Татфондбанка отозвали лицензию. До санации «Советский» располагал активами в размере 46 миллиардов рублей и являлся по этому значению 99-м банком в РФ. В 2018 году Центробанк лишил лицензии кредитное учреждение, а в том же году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал его банкротом.

Евгений Колесников

Оригинал материала: “Наша Версия”