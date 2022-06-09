Эксперты обсудили правовое регулирование в цифровом поле

Эксперты в ходе сессии «Современные тенденции в области правового регулирования цифровой трансформации» обсудили специфику цифровой трансформации в отраслях экономики и социальной сфере и рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках ШОС и БРИКС.

Модераторами сессии выступили исполнительный директор АНО «Центр технологий электронной демократии» Наталья Маслова и старший научный сотрудник сектора информационного права и международной информационной безопасности ИГП РАН, руководитель российской практики в области интеллектуальной собственности, информационных технологий и телекоммуникаций Dentons Виктор Наумов, информирует РАПСИ.

О формировании системы правовых принципов использования технологий в XХI веке рассказал Наумов. «Когда мы изучаем право, когда мы занимаемся научными исследованиями, принципы – это некая данность, вокруг которой выстраивается некое содержание. Если мы смотрим на правоприменение, то оказывается, что у нас есть серьезный разрыв между задекларированными принципами, например, в текстах нормативно-правовых актов, и правоприменительной практикой, которая развивается. Когда мы, например, в системе Федеральных законов определяем содержание норм принципов права, то затем очень часто, даже при нормотворчестве и принятии новых текстов или поправок к нормативно-правовым актам, оказывается, что содержание принципа никого не волнует. Написали красивые лозунги, определили красивые мысли, а затем эти мысли существуют в большом отрыве от нормотворческой действительности и от правоприменения. Это общая проблема всей системы права. Чем прекраснее принципы, тем дальше она от действительности», – сказал эксперт.

Управляющий директор Центра регулирования ИИ ПАО «Сбербанк», глава группы по межправительственным консультациям Спецкомитета по ИИ Совета Европы Андрей Незнамов поднял тему этики в сфере искусственного интеллекта.

Он считает, что «сейчас практически отсутствуют междисциплинарные исследования этики в сфере искусственного интеллекта с упором на правовую часть».

«Исследования по этике проводятся философами, исследования по этике информационных технологий, которые делают юристы, их очень мало. Второе – катастрофа с кадрами. Мы в Сбере делаем много, чтобы научить ребят – экспертов в сфере новых технологий. Почему? Потому что их этому не учат, программы образовательные только формируются. Давайте вместе развивать образовательные программы для юристов», – сказал Незнамов.

Завкафедрой административного и финансового права СПбГУ Наталья Шевелева озвучила проблемы хранения и передачи информации и предложила пути их решения.

«Сейчас наблюдаются проблемы со сбором информации. Не решен вопрос по форме подачи информации, не решен вопрос о хранении этой информации, потому что дорого. Возвращаясь к теме аккредитации. Все университеты, которые проходят аккредитацию, вынуждены заводить отдельные серверы для того, чтобы информацию собрать для передачи в Рособрнадзор. Сейчас есть фантастические проекты о том, что самый лучший носитель информации для хранения – человеческий ген. Через какое-то время это может станет возможно, но пока мы от этого далеки. Есть проблема использования накопленной информации, но вопрос: кто будет ее использовать? Конечно, речь идет о госслужащих. Это должны быть умеющие люди, они должны получить соответствующее образование, но у нас нет сейчас кадров, которые способны научить служащих, которые будут принимать такие решения», – отметила она.

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