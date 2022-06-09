 

В Кремле оценили слова Делимханова о сроках окончания спецоперации на Украине

09.06.2022, 13:15, Новости дня
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Специальная военная операция (СВО) РФ в Украине будет закончена, когда будут выполнены ее задачи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент [России Владимир] Путин обозначил задачи, стоящие для этой специальной военной операции. Выполнение этих задач будет означать окончание специальной военной операции», – передает ТАСС слова Пескова.

Ранее Герой РФ депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции (СВО) в Украине и в республиках Донбасса, предположил, что операция завершится к концу этого года.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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