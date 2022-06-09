Новая сеть бывших ресторанов McDonald’s в России выбрала логотип

Сеть бывших ресторанов McDonald’s в РФ обнародовала новый логотип – две желтые палочки и желто-оранжевый круг, стилизованные под букву «М» на зеленом фоне, символизирующие картофель фри и бургер.

«Можем подтвердить (эту информацию). На лого изображены главные символы ресторана: две палочки картофеля фри желтого цвета и бургер – желто-оранжевого. Зеленый фон логотипа символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли наши гости», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы компании.

Кроме того, в сети ресторанов отметили, что логотип будет использоваться в рекламной кампании, которая запускается сегодня.

Ранее McDonald’s в Москве возобновил прием сотрудников на работу.

В начале июня новый владелец бизнеса в РФ Александр Говор сообщил, что рестораны сети McDonald’s в России планируют открыть в течение двух месяцев. По его словам, на данный момент к перезапуску уже готовы 840 ресторанов. При этом в Москве первый ресторан заработает уже 12 июня.

McDonald’s объявила о приостановке работы в РФ 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».

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