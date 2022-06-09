Гранж-боб и его большое возвращение: что делает прическу 90-х такой популярной сейчас, и как ее стилизовать в 2022 году

Достаточно женственная и стильная прическа гранж-боб была очень популярной в 90-х годах прошлого века. Ей отдавали предпочтение многие знаменитости, к примеру, Вайнона Райдер. В 2022 г. такая стрижка снова в тренде. Однако носить ее в текущем сезоне нужно правильно. Стилизовать такую гандж-боб летом 2022 г. можно по-разному.

Классический вариант

В 90-х годах стиль гранж завоевал популярность прежде всего потому, что создание такого образа не требовало серьезных финансовых затрат. Прическа гранж-боб к тому же была очень практичной и предельно простой в уходе.

Мода на гранж сегодня возвращается не только в стрижках, но и в одежде и в аксессуарах. Основным признаком этого стиля является смесь инди с хипстерским и рокерским шиком. В текущем сезоне можно сделать себе классическую прическу гранж-боб такую, которая была, к примеру, когда-то у поп-иконы Гвен Стефани. Звезда 90-х носила многослойную стрижку с небрежной укладкой по бокам. Блонд в стрижке Гвен разбавляла несколькими темными бликами, вносившими в образ нотку неожиданности.

Хаотичная, но не слишком

В 2022 году гранж-боб можно делать на волосы практически любой длины. В моде прически длиной до линии скул, подбородка, плеч. Единственное, чтобы стрижка выглядела модной, она обязательно должна быть слегка хаотичной. Аккуратные варианты в этом году не приветствуются. В прическе должны присутствовать ступеньки, углы, края.

Считается, что подойдет стрижка гранж-боб обладательнице волос любой текстуры. Отлично такая прическа будет смотреться на тонких волосах, густых, волнистых. Единственное, стилисты не рекомендуют выбирать эту стрижку обладательницам очень пушистых кудрявых локонов. В этом случае для создания нужного образа понадобится слишком сильное прореживание. Иначе стрижка будет выглядеть слишком уж лохматой, что также в 2022 г. не слишком модно.

Летний гранж-боб 2022 года

Для лета лучше подойдет короткая стрижка гранж-боб до подбородка. Модно будет смотреться прическа как с челкой до линии бровей или выше, так и без челки. При желании можно сделать себе на лето и гранж-боб длиной до плеч. Челка в такой стрижке должна быть также достаточно длинной. В любом случае летний вариант прически должен быть достаточно хаотичным.

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Фен и утюжок: укладываем прическу правильно

В прическе гранж-боб важна не укладка, а собственно сама стрижка. Если мастер в парикмахерской сделает все правильно, волосы сами будут ложиться так, как нужно. После мытья их нужно будет лишь слегка завить с помощью фена с круглой щеткой. Для волнистых волос можно использовать выпрямляющий утюжок. Закрепить результат можно спреем или лаком. Феном или утюжком рекомендуется укладывать и челку, если она имеется.

При желании летом 2022 г. укладку гранж-боб можно и совсем не делать. После мытья достаточно будет взбить волосы пальцами и высушить голову естественным образом.

Светлый гранж-боб с прямой челкой

Один из самых модных вариантов гранж-боб – стрижка на осветленные волосы. Такую прическу в этом году рекомендуется сочетать с достаточно агрессивным макияжем. В особенности хорошо светлый гранж-боб с прямой челкой подойдет обладательницам широкого лба. Стрижка позволит сделать лицо более пропорциональным.

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Кудрявый гранж-боб

Для такой стрижки идеально подойдет окрашивание «соль и перец». Прическа отлично подойдет для волос, в которых уже начала прослеживаться седина. В гранж-боб в этом случае можно добавить немного зеленого оттенка. Такой вариант летом 2022 г. будет смотреться очень модно.

Ультракороткая красота

Ультракороткий гранж-боб летом 2022 года будет смотреться также чрезвычайно модно.

Челка в такой прическе также должна быть очень короткой. При желании ее можно сделать неровной. Это придаст стрижке еще больше стиля.