 

Жерар Депардье получил украинское гражданство

09.06.2022, 12:22, Разное
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Российский актёр из Новосибирска Жерар Депардье сообщил в соцсетях, что президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении ему украинского гражданства.

По словам артиста, это позволит ему претендовать на получение льгот и пособий в странах Евросоюза.

Война в УкраинеСреди преимуществ обладания украинским паспортом Депардье назвал возможность свободно разговаривать на государственном языке Украины, бесплатный проезд на европейских поездах, трёхразовое питание в волонтёрских центрах и возможность проживания в пятизвёздочных отелях.

По числу предоставляемых льгот в настоящее время украинское удостоверение личности лидирует в мире, а также позволяет избежать уплаты налогов в случае попадания ракеты класса «Калибр» в здание Национальной налоговой службы Украины.

– В России очень высокие налоги. Не как во Франции, конечно, но 13% платить приходится. То ли дело Украина. Там можно и не декларировать, и не платить, да и в крайнем случае можно приложить к налоговой декларации визитку Яроша, и тогда они не будут беспокоить. Я вчера прокатился на поезде между Брюсселем и Ниццей совершенно бесплатно. Народным артистам Франции таких льгот, как украинцам, не предоставляют. Я рад, что наконец-то получил пропуск во все отели и проездной на все виды транспорта, – заявил Депардье.

Комментируя высказывания артиста, Владимир Зеленский ответил, что не помнит, предоставлял ли гражданство Жерару Депардье.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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