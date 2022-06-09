 

Мнение: Психологические консультации онлайн

09.06.2022, 12:10, Разное
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С недавних пор восстановил свою старую, еще по диплому МГУ, специализацию – психологическое консультирование, по просьбам некоторых друзей.

Так что, если у вас есть какие-то проблемы – в отношениях, в воспитании ребенка, в общении с родителями, в том, как пережить текущую ситуацию, как справиться с депрессией или апатией, как заставить себя заниматься – обращайтесь. Первый сеанс – полтора часа, время согласуем. Пишите сюда в личку или на мой адрес [email protected], а также звоните по телефону +7915-823-13-25.

Мой опыт – 30 лет интенсивной психологической работы, в самых разных местах и ситуациях, с самыми разными людьми. Мы найдем выход.

Источник: Размышления вольного социолога



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