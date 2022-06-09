Курганского экс-вице-губернатора назначили первым зампредом ЛНР
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Бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов назначен первым зампредом правительства Луганской народной республики, сообщили в пресс-службе правительства ЛНР.
«Согласно указу главы Луганской народной республики [Леонида Пасечника], первым заместителем председателя правительства ЛНР назначен Владислав Кузнецов», – цитирует сообщение правительства республики ТАСС.
Кузнецов – выпускник четвертого потока программы подготовки кадрового резерва Высшей школы государственного управления, известной как «школа губернаторов».
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