Курганского экс-вице-губернатора назначили первым зампредом ЛНР

Бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов назначен первым зампредом правительства Луганской народной республики, сообщили в пресс-службе правительства ЛНР.

«Согласно указу главы Луганской народной республики [Леонида Пасечника], первым заместителем председателя правительства ЛНР назначен Владислав Кузнецов», – цитирует сообщение правительства республики ТАСС.

Кузнецов – выпускник четвертого потока программы подготовки кадрового резерва Высшей школы государственного управления, известной как «школа губернаторов».

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