Мнение: Сокращение

Вчера Лавров, отвечая на вопрос журналиста о судьбе украденного на «освобожденных территориях Украины» зерна, ответил (дословно): «…Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично, — избавить восток Украины от давления неонацистского режима, вот чем мы занимаемся…» Стоит вспомнить, что 24 февраля Песков заявил несколько более расширенную версию целей и задач: «…В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, пронацистски настроенных людей и идеологий…»

Прошло 105 дней, и цели существенно сократились. Такими темпами еще дней через сто будет заявлено о целях помочь братским народам Донецкой и Луганской народных республик, а еще дней через сто — о необходимости обеспечить безопасность населения Ростовской, Белгородской и других городов России. Ну, а там — по обстановке: «Враг никогда не возьмет русский Майкоп и Волгоград! Умрем же под Казанью!»

Главное во всех случаях — говорить уверенно, бодро и значительно. И не отвечать на поставленные вопросы, а продвигать свои ответы. Вне зависимости от того, о чем именно тебя спрашивали.

Пока единственной выполненной задачей можно считать вывезенные полмиллиона тонн зерна, о судьбе которых и спрашивал журналист. По всей видимости, именно это зерно распространяло миазмы нацизма, и без его конфискации спасти от него кого-либо решительно невозможно.

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