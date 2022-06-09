“Не очаровывайтесь и не будет разочарования”: Марина Хрипина поделилась впечатлениями от участия в “Холостяке”

Двадцатитрехлетняя Марина Хрипина стала одной из финалисток нового сезона проекта «Холостяк». И хотя победу она не одержала, зато получила массу незабываемых эмоций, посмотрела на себя со стороны, приобрела бесценный опыт и расширила круг знакомств.

Сомнения

Марина является по профессии лингвистом-переводчиком, сейчас получает высшее образование. Работает моделью и бренд-менеджером одного бренда по производству одежды, живет в Ярославле. Хрипина вспоминает, что когда ее пригласили на кастинг «Холостяка», то она поначалу подумала, что это шутка. Когда оказалось, что все всерьез, девушка стала переживать по поводу съемок и поставила под сомнение свое участие в проекте.

Тем не менее, взвесив все «за» и «против», Марина решила выйти из зоны комфорта и приняла предложение от организаторов. Она успешно прошла кастинг и стала одной из участниц. На проекте Хрипина подружилась с другими девушками. Например, с Соней, Лерой и Софой.

Философский подход

На проекте Марина впервые полетала на вертолете, побывала на романтических и запоминающихся свиданиях, получив множество незабываемых эмоций и впечатлений. Волнительным было первое знакомство с холостяком.

Пообщавшись с Александром Гранковым поближе, Хрипина сделала для себя вывод, что это добрый и заботливый парень, совсем не медийный. В отличие от второго холостяка Димаша, который привык быть на публике и комфортно себя чувствует перед камерами.

Хотя Александр отдал предпочтение другой финалистке, Марина не впала в депрессию по этому поводу. Хрипина призналась, что в финале больше всего мечтала об одном: поскорее снять тесные туфли, ходьба в которых причиняла невыносимую боль.

Марина совсем не жалеет о том, что приняла участие в проекте. У нее нет неприятного осадка или горького разочарования в ком-либо (особенно в Александре, после просмотра выпусков по ТВ). Модель по-философски отметила, что если не очаровываться, то и разочарования не будет.

Что дал проект

Хрипина призналась, что благодаря проекту стала более открытой и легкой в общении. Она также стала лучше разбираться в людях. Проект подарил модели возможность посмотреть и оценить себя со стороны, чтобы увидеть, над чем нужно поработать (пластикой, мимикой, речью и т. д.).

Проект также поспособствовал популяризации бренда, с которым сотрудничает Хрипина. Марина отмечает, что где-то после выходе третьего выпуска на экраны у людей стал пробуждаться интерес к ее фирме-производителю одежды.