В России за сутки от коронавируса выздоровело 4297 человек

По состоянию на 9 июня в стране выздоровело за сутки 4297 человек, или на 9,3% меньше в сравнении с 8 июня 2022 года , сообщил оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

«Количество госпитализаций за сутки составило 1 470 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 9,2%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 32 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ», – сообщается на портале Стопкоронавирус.рф.

Выявлено 3774 новых случая. Умерло за сутки 77 человек.

Напомним, 8 июня в РФ за сутки от коронавируса выздоровело 4737 человек.

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