Терпимость и ложь на работе

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей Центрального федерального округа, в том числе, из Ярославской области выяснила, честны ли они с коллегами.

Большая часть (85%) региональных респондентов ответили, что честны в общении со всеми своими коллегами, в том числе и с руководством. Лишь 7% не честны только с начальством, еще 2% всегда неискренне только с коллегами.

Однако, почти треть (28%) респондентов изредка все-таки врут коллегам на текущем или последнем месте работы, а 3% делают это постоянно. 37% говорят неправду чаще всего при общении с руководством, 27% могут скрыть правду ото всех, еще 36% бывают нечестны с рядовыми сотрудниками.

Личная жизнь и семья – основная тема, на которую врут коллегам (54%), 32% скрывают свое психоэмоциональное и финансовое состояние, 27% врут об отношении к самим коллегам и к их работе, 20% – о состоянии здоровья, 18% – о политических и религиозных взглядах.

Основная часть респондентов предпочитает не обсуждать с коллегами личную жизнь (67%) и других коллег (49%), 40% не обсуждают зарплату и финансовое состояние, 35% – религию, 31% – политику, 15% – пандемию.

В тоже время, за последние 12 лет работодатели в Ярославле стали лояльнее к тем, кто увольняется без предупреждения, однако сами сотрудники все чаще заранее сообщают о планах покинуть компанию, согласно опросу онлайн-сервиса SuperJob.

Увольняясь с последнего места работы, 7 из 10 ярославцев предупредили своего работодателя заранее. Напротив, 30% сообщили об увольнении непосредственно в момент подачи соответствующего заявления. Информировать работодателя о своих планах более свойственно респондентам до 34 лет: среди них так поступили 70%, тогда как среди опрошенных старше 35 лет — 67%.

В целом по стране за 12 лет, прошедших с момента аналогичного исследования SuperJob, сотрудники стали чаще предупреждать о том, что покидают компанию (65% в 2010 году и 70% сегодня).

Менеджеров по персоналу такой тренд должен обрадовать: 74% из них в Ярославле считают, что работник должен как можно раньше информировать компанию о своем желании уйти. В том, что он не обязан этого делать и вполне нормально рассказать об увольнении в день подачи заявления, убежден каждый четвертый HR-специалист (24%).