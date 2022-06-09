 

Мнение: Откажитесь от метро

09.06.2022, 10:43, Разное
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В Киевском метро призывают отказаться от этого тяжелого наследия тоталитаризма.

Источник: Colonel Cassad



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