Мнение: Откажитесь от метро
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В Киевском метро призывают отказаться от этого тяжелого наследия тоталитаризма.
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Источник: Colonel Cassad
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В Киевском метро призывают отказаться от этого тяжелого наследия тоталитаризма.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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