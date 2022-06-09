Россия наращивает поставки нефти в Азию на фоне европейских санкций

Растущий спрос со стороны азиатских покупателей стимулирует Россию наращивать объёмы экспорта нефти, пишет Insider. Торговля энергоресурсами с Индией и Китаем помогает Москве компенсировать негативное влияние санкций, несмотря на недавнее решение Евросоюза вновь ужесточить ограничения, отмечается в статье.



AP

Россия поставляет всё больше нефти в Азию, поскольку Китай и Индия продолжают активно делать закупки по сниженным ценам, помогая тем самым поддерживать доходы Москвы от экспорта энергоносителей даже на фоне западных ограничений. Растущий спрос со стороны азиатских покупателей компенсирует влияние санкций, несмотря на недавнее решение Евросоюза о бойкоте российской нефти, пишет Insider.

В прошлый понедельник члены Евросоюза согласовали запрет на закупки российской нефти и планируют к концу года сократить около 90% импорта из России, напоминает автор. Однако спрос со стороны Китая и Индии лишь продолжает расти, особенно учитывая, что РФ предлагает им энергоресурсы по более низким ценам, пишет Insider.

Чтобы удовлетворить растущий спрос азиатских партнёров, РФ примерно на 20% увеличила отгрузки нефти из крупного порта Козьмино на востоке страны, говорится в статье. Экспорт из этого порта осуществляется по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО), которым управляет «Транснефть».

Сообщается также, что объём перекачиваемой из Козьмино сырой нефти увеличился на 70 тыс. баррелей в сутки. Помимо нефти, поставляемой по трубопроводу, РФ также планирует отправлять в Козьмино из Сибири дополнительно около 80 тыс. баррелей сырой нефти в день по железной дороге, пишет Insider.

Большая часть этой нефти направляется в Китай и Индию, которые не готовы поддерживать западные санкции, отмечается в статье. В то же время Министерство нефти и природного газа Индии заявило в прошлом месяце, что российские энергоносители составляют «мизерную» долю от общего потребления для страны, и что внезапная остановка поставок сырой нефти поднимет мировые цены на нефть и нанесет ущерб потребителям.

«Мы не отправляем людей покупать именно российскую нефть. Мы отправляем людей покупать нефть на рынке, покупать лучшую нефть», — заявил в этой связи на прошлой неделе министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Он отверг обвинения Запада на этот счёт и напомнил Европе, что она сама продолжает осуществлять массовые закупки российского природного газа, призвав оценивать всё беспристрастно.

В свою очередь, бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала в апреле этого года, что Индия не нарушает введённые Западом санкции против Москвы, продолжая импортировать российскую нефть, напоминает Insider.