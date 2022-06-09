Скрытый инструмент влияния — Hill о квотах России на экспорт удобрений

Эксперты считают, что у РФ есть один пока ещё скрытый инструмент влияния на Украину и на глобальные продовольственные поставки. Как пишет The Hill, экономисты и политики обеспокоены тем, что введённые Москвой квоты на экспорт удобрений могут ещё сильнее подстегнуть рост цен на продукты питания и нанести ущерб урожаям пор всему миру.



AP

Экономисты и политики утверждают, что у России, возможно, есть один пока ещё скрытый инструмент влияния на Украину и на глобальные продовольственные поставки. Как пишет The Hill, они обеспокоены тем, что введённые Россией квоты на экспорт удобрений могут ещё сильнее подстегнуть рост цен на продукты питания и нанести ущерб урожаям пор всему миру в 2023 году и далее.

Как продолжает автор материала, специальная операция РФ на Украине стала одним из факторов, вызвавших рост цен на продукты питания в мире на 30% и в США — на 10%. Среди прочих причин — сбои в цепочках поставок, которые до сих пор не до конца восстановлены после пандемии коронавируса.

Тем не менее, рост цен на рынках сельскохозяйственной продукции, вызванный проблемами с поставками таких украинских экспортных товаров, как пшеница и подсолнечное масло, пока был обусловлен главным образом трудностями с их транспортировкой: грузовые суда не могут выйти из портов, которые, как утверждают российские власти, сначала необходимо очистить от мин.

Изменения в политике РФ касательно удобрений могут оказаться следующим шагом, который обернется проблемами с производством продуктов питания — в дополнение к проблемам с их транспортировкой.

«Без поставок удобрений мир будет производить меньше продукции, — считает ведущий экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро, — Именно поэтому мы говорим, что в следующем году у нас могут возникнуть проблемы с наличием продовольственных товаров и с доступом к ним».

По словам Тореро, применение меньшего количества удобрений обернется снижением объёмов урожая.

«Это создаст проблемы с наличием продовольственных товаров и с доступом к ним. Именно это нас беспокоит сильнее всего, это, с нашей точки зрения, самый драматичный сценарий. Именно это нам необходимо предотвратить», — добавил он.

Россия является ведущим мировым экспортёром почвенных добавок, содержащих азот, а также фосфорных и калийных удобрений. В наибольшей степени от экспорта азотных удобрений из РФ и Белоруссии зависят такие страны, как Сингапур, Монголия и Панама. Между тем, по данным немецкой аналитической компании Statista, Соединённые Штаты получают из РФ и Белоруссии более 20% своих удобрений.

Со своей стороны, Москва видит противоречие в политике Запада, который вводит против неё агрессивные санкции, одновременно требуя предоставлять коммерческий доступ к её сельскохозяйственной продукции и побочным продуктам энергетической промышленности.