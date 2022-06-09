При обстреле Стаханова в ЛНР из «Градов» погибли три человека

Украинские войска обстреляли город Стаханов под Луганском, на данный момент известно о трех погибших, сообщила Генпрокуратура Луганской народной республики.

«Вооруженные формирования Украины в 5.00 (совпадает с мск) 9 июня в очередной раз, применяя РСЗО «Град», совершили обстрел города Стаханова. В результате обстрела погибли не менее трех мирных жителей, а также повреждены жилые дома, в том числе в результате прямого попадания произошло обрушение двух подъездов многоквартирного жилого дома», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Напомним, в среду ВСУ выпустили 40 снарядов из «Града» по Кременной в ЛНР.

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