Безруков посетил военный госпиталь в Екатеринбурге

Российский актер драматического театра, кино, телевидения, театральный режиссер, сценарист, певец Сергей Безруков посетил военный госпиталь Центрального военного округа, в котором проходят лечение и реабилитацию военнослужащие – участники специальной военной операции на Украине.

Артист пообщался с военнослужащими, пожелал им крепкого здоровья и скорейшего возвращения в строй. После чего состоялся концерт, во время которого Безруков исполнил патриотические и лирические песенные композиции, а также озвучил несколько стихотворений советского барда Владимира Высоцкого, сообщило Минобороны Российской Федерации.

Кроме того, артист поблагодарил врачей госпиталя за их труд в лечении военнослужащих и участие в их последующей реабилитации.

В завершение по сложившейся традиции певец оставил свой автограф на гитаре в числе всех артистов, которые ранее навещали военнослужащих в госпитале.

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