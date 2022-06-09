С 12 июня российские туристы смогут оплачивать туры в Абхазию только абхазскими апсарами

Международные санкции против России усложнили поездки россиян в Абхазию. Теперь они смогут расплачиваться в республике только абхазской национальной валютой – апсарами.

До 12 июня россияне, как и прежде, смогут платить в Абхазии российскими рублями. Их будут принимать и отели, и торговые точки, и частные лица. Однако с понедельника использовать рубли будут вправе только граждане республик Абхазия и Южная Осетия по предъявлению удостоверения личности. Иностранцы должны менять рубли на апсары строго в государственных обменных пунктах, сеть которых сейчас экстренно создаётся.

– К сожалению, российский рубль, к которому мы все привыкли, стал токсичной валютой. Операции с ним грозят нашей республике международными сложностями. Но мы сделаем всё, чтобы нашим гостям было удобно обменять рубли на апсары. Для этого мы, в частности, развернём обменный пункт на озере Рица, – сообщил министр туризма Абхазии Теймураз Хишба.

Обменять рубли на апсары сейчас можно только на границе Абхазии – на КПП Псоу. Курс рубля к апсару на июнь установлен на уровне «один к одному», однако за обмен придётся заплатить комиссию в размере 30 процентов. В случае, если турист не потратит валюту на отдыхе, он сможет обменять остаток при выезде на рубли также с комиссией в 30 процентов.

Из-за нехватки наличных апсаров в обращении Абхазия временно будет использовать в качестве национальной валюты бумажные рубли со штампом абхазского Минфина.

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