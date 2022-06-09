Байден назвал высокую инфляцию в США «проклятьем»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал «проклятьем» бьющую рекорды инфляцию и получил совет подправить ее фломастером в эфире юмористического ток-шоу Джимми Киммела.

«Инфляция – это проклятье нашего существования», – передает РИА «Новости» его слова, с уточнением, что больше всего дорожает бензин и еда.

При этом Киммел заметил, что инфляция «убивает» Байдена и дал ему совет. «Это как доска с объявлениями, которая говорит каждому, насколько все дорого. Но если Дональд Трамп оставит вам фломастер, то вы, может быть, могли бы исправить цифры», – сыронизировал телеведущий.

Накануне американский сенатор поставил Байдену «единицу» за работу по спасению экономики США из-за высокой инфляции. В тот же день президент РФ Владимир Путин отметил, что многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия.

В прошлую среду глава минфина США Джанет Йеллен признала серьезность проблемы долларовой инфляции. В конце мая президент США Джо Байден изложил свой план борьбы с инфляцией, в котором главную роль будет играть ФРС США. В апреле Байден выступил с утверждением, что рост инфляции в США в марте якобы был спровоцирован на 70% российской военной спецоперацией на Украине. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен отметила высокую инфляцию «не только в США, но и по всему миру».

Тем временем американцы начали обвинять Байдена в разгоне неконтролируемой инфляции в США и попытке переложить вину за состояние американской экономики на президента РФ Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК и пандемию.

Ранее президент РФ Владимир Путин называл ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире. Он отмечал, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия.

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