ВС Турции завершили подготовку к новой операции в Сирии

Вооруженные силы Турции и боевики так называемой Сирийской свободной армии (ССА) завершили подготовительные работы и ожидают приказа Анкара для начала новой трансграничной операции на севере Сирии, сообщила газета «Сабах».

Турецкие военные заняли боевые позиции вокруг городов Телль-Рифат и Манбидж и по ночам ведут огонь из артиллерии по целям террористов. По данным издания, также уже были определены цели военной операции, которая будет одновременно проводиться и в Телль-Рифате, и в Манбидже, передает ТАСС.

Напомним, в среду газета Hurriyet со ссылкой на собственные источники сообщила, что Россия не одобрила операцию ВС Турции в районе Айн-Исса на севере Сирии, направила новые подкрепления в этот регион.

—