 

ВС Турции завершили подготовку к новой операции в Сирии

09.06.2022, 7:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вооруженные силы Турции и боевики так называемой Сирийской свободной армии (ССА) завершили подготовительные работы и ожидают приказа Анкара для начала новой трансграничной операции на севере Сирии, сообщила газета «Сабах».

Турецкие военные заняли боевые позиции вокруг городов Телль-Рифат и Манбидж и по ночам ведут огонь из артиллерии по целям террористов. По данным издания, также уже были определены цели военной операции, которая будет одновременно проводиться и в Телль-Рифате, и в Манбидже, передает ТАСС.

Напомним, в среду газета Hurriyet со ссылкой на собственные источники сообщила, что Россия не одобрила операцию ВС Турции в районе Айн-Исса на севере Сирии, направила новые подкрепления в этот регион.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.10.20 / В Беларуси сегодня пройдет женский демарш против репрессий

10.10.20 / Горбачев оценил перемирие в Карабахе

16.02.22 / Монастырский: За первый месяц 2022 года сообщений о псевдоминированиях было больше, чем за весь 2021 год

06.11.20 / В Сети появилась петиция с требованием к Навальному извиниться перед врачами

17.05.21 / Названо число погибших при израильских авиаударах по Газе палестинцев

13.02.22 / Госдеп распорядился об отъезде части персонала посольства США в Киеве

30.01.22 / В канцелярии чешского президента “случайно уничтожили” секретный доклад об участии российских спецслужб во взрывах на складах боеприпасов

17.07.20 / Космонавт рассказал о шокировавшем астронавтов НАСА советском туалете

03.04.21 / Пушков предрек США мировое лидерство по социальной деградации

13.12.20 / Олешко рассказал о секрете написания стихов Гафтом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика