 

Сбербанк приостановил расчеты по внешнеторговым договорам в юанях

09.06.2022, 6:58, Новости дня
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Сбербанк с 7 июня прекратил проводить платежи предпринимателей по внешнеторговым договорам в китайских юанях, сообщили в колл-центре «СберБизнес Центр ВЭД».

Сотрудник колл-центра не смог уточнить сроки действия этого ограничения. Как сообщил представитель банка, организация работает с китайскими партнерами для восстановления кооперации. Компаниям предлагается пользоваться услугами банков-партнеров или других уполномоченных кредитных организаций, передает РИА «Новости».

При этом, к примеру, Сбербанк проводит платежи в индийских рупиях: рубли приходят на счета в дочернем банке в Индии, затем покупается местная валюта, потом предприятие получает средства.

Напомним, в конце мая страны ЕС договорились об отключении Сбербанка от международной межбанковской системы передачи финансовой информации SWIFT.

В начале мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении ЕК отключить Сбербанк от SWIFT в рамках шестого пакета санкций Евросоюза против Москвы. О планах отключить Сбербанк от SWIFT заявлял также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Напомним, в начале марта страны ЕС согласовали отключение от системы SWIFT семи российских банков: ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ. Германия выступила против отключения от SWIFT Сбербанка. Кроме того, ЕК собиралась предложить странам ЕС согласовать в шестом пакете санкций против РФ отключение от SWIFT «Московского кредитного банка» (МКБ) и Россельхозбанка.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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