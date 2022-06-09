В Турции предупредили Балканы о последствиях закрытия неба для Лаврова

Запрет Болгарии, Черногории и Северной Македонии на пролет самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сербию – это абсурдное решение, способное спровоцировать масштабный кризис на Балканах, выразило мнение турецкое издание dikGazete.

Как считают авторы статьи, власти трех южнославянских республик своими антироссийскими шагами нагнетают в регионе обстановку, в результате конфликт, начатый Украиной с подачи западных стран, на Балканах может быть запущен с помощью Софии, Подгорицы и Скопье. При этом обозреватели призывают руководства южнославянских республик понять, что они служат инструментом США для провокаций против России, передает РИА «Новости».

«В Болгарии и Черногории есть серьезная оппозиция, поддерживающая Россию. <…> Следует напомнить о периодических военно-политических конфликтах между Косово и Сербией, а также Сербией и Боснией и Герцеговиной. В то время как в регионе необходимо поддерживать стабильность, закрытие воздушного пространства для самолета Лаврова во многом обострит напряженность», – говорится в публикации. Как считают обозреватели, на Балканском полуострове, где еще совсем недавно война унесла жизни большого количества людей, подобные резкие и абсурдные политические меры весьма опасны.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря об ответе Москвы на отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории предоставить воздушный коридор для самолета главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, напомнила строчку из песни Александра Градского «Как молоды мы были». Она также обвинила «младонатовцев» в попытке показать «солидарность» Европы «топорно-пещерным методом».

Ранее Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова. Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил президенту Сербии, что визит Лаврова в Белград откладывается.

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