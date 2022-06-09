Рабочий, насаженный на штырь от паха до головы, не только выжил, но полностью поправился
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Этот шокирующий медицинский случай произошел несколько лет назад, но стал распространяться по сети лишь на днях. Сообщается, что случай этот крайне редкий по своей сложности и исходу.
14 июня 2016 года где-то в Китае на стройке произошел несчастный случай, в ходе которого 46-летний рабочий упал с высоты 5 метров и напоролся на торчащий вертикально штырь стальной арматуры (диаметр 1,5 см и 2 метра в длину).
И ладно бы боком или конечностью, но мужчина падал вертикально, ногами вниз, и штырь вошел в него в районе мошонки, пронзил брюшную полость, грудную клетку, череп в районе ротовой полости, и вышел через верхнюю часть лба.
Рабочий оказался буквально насаженным на кол, практически в стиле древних казней, и только чудом не умер на месте от внутренних повреждений и кровотечения.
Когда пострадавшего доставили в больницу, аккуратно срезав арматуру с места ее крепления, то у него были зафиксированы следующие травмы: ушиб головного мозга, травма языка, переломы черепа и основания черепа, субарахноидальное кровоизлияние, травму нёба, травму правой доли щитовидной железы, плевральный выпот, контузию легких, контузию сердца, травму левой доли легкого,эмфизема шеи и средостения, пневмоторакс.
При этом, что и послужило основной причиной чудесного выживания пострадавшего, у него не были задеты кишечник, мочевой пузырь, почки и печень. Также не пострадали и полушария головного мозга.
Спасением пациента сразу же занялась целая бригада врачей и медсестер, слаженно проводя сложнейшую командную работу.
Что примечательно, пациент был доставлен в больницу в сознании, и хотя ощущал себя очень плохо от боли и страха, был способен отвечать на вопросы. Медсестры регулярно опрашивали его о том, ощущает ли он тошноту, позывы к рвоте, проблемы с дыханием и тд.
К слову, в больницу он поступил лишь через 2 часа после насаживания на арматуру. Возможно, что строительство велось в очень отдаленном районе, или же пациента намеренно везли именно сюда, потому что указанное медицинское здание считается одним из лучших в Китае Центром неотложной помощи.
После первичной помощи пациент был отправлен в отделение, где к нему подключили множество приборов, проверяющих его состояние, а потом в хирургию, где более 30 врачей из разных отделений наконец вытащили из него арматуру в ходе 5-часовой операции.
Позже ему также была оказана психологическая помощь, что было необходимо, так как от сильного испуга у него даже дрожали конечности.
Поскольку в тело пациента с арматуры попало много ржавчины, следов цемента, пыли и прочей строительной грязи, ему дополнительно понадобился длительный курс антибиотиков. После операции у пациента в последующие два месяца три раза развивалась инфекция, но он успешно с ней справлялся с помощью лекарств.
16 августа 2016 года пострадавшего выписали из больницы. Через три месяца с ним связались по телефону и он рассказал, что чувствует себя хорошо, у него нет нарушений сна и нет неврологических проблем. Пациент продолжал отдыхать дома, не занимаясь работой. О случившемся с ним несчастном случае он говорил с большой неохотой.
Почти через год ему снова позвонили, чтобы узнать о его состоянии, но номер был по неуказанной причине отключен. Как он чувствует себя сейчас, неизвестно.
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