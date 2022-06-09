Рабочий, насаженный на штырь от паха до головы, не только выжил, но полностью поправился

Этот шокирующий медицинский случай произошел несколько лет назад, но стал распространяться по сети лишь на днях. Сообщается, что случай этот крайне редкий по своей сложности и исходу.

14 июня 2016 года где-то в Китае на стройке произошел несчастный случай, в ходе которого 46-летний рабочий упал с высоты 5 метров и напоролся на торчащий вертикально штырь стальной арматуры (диаметр 1,5 см и 2 метра в длину).

И ладно бы боком или конечностью, но мужчина падал вертикально, ногами вниз, и штырь вошел в него в районе мошонки, пронзил брюшную полость, грудную клетку, череп в районе ротовой полости, и вышел через верхнюю часть лба.

Рабочий оказался буквально насаженным на кол, практически в стиле древних казней, и только чудом не умер на месте от внутренних повреждений и кровотечения.

Когда пострадавшего доставили в больницу, аккуратно срезав арматуру с места ее крепления, то у него были зафиксированы следующие травмы: ушиб головного мозга, травма языка, переломы черепа и основания черепа, субарахноидальное кровоизлияние, травму нёба, травму правой доли щитовидной железы, плевральный выпот, контузию легких, контузию сердца, травму левой доли легкого,эмфизема шеи и средостения, пневмоторакс.

При этом, что и послужило основной причиной чудесного выживания пострадавшего, у него не были задеты кишечник, мочевой пузырь, почки и печень. Также не пострадали и полушария головного мозга.

Спасением пациента сразу же занялась целая бригада врачей и медсестер, слаженно проводя сложнейшую командную работу.

Что примечательно, пациент был доставлен в больницу в сознании, и хотя ощущал себя очень плохо от боли и страха, был способен отвечать на вопросы. Медсестры регулярно опрашивали его о том, ощущает ли он тошноту, позывы к рвоте, проблемы с дыханием и тд.

К слову, в больницу он поступил лишь через 2 часа после насаживания на арматуру. Возможно, что строительство велось в очень отдаленном районе, или же пациента намеренно везли именно сюда, потому что указанное медицинское здание считается одним из лучших в Китае Центром неотложной помощи.

После первичной помощи пациент был отправлен в отделение, где к нему подключили множество приборов, проверяющих его состояние, а потом в хирургию, где более 30 врачей из разных отделений наконец вытащили из него арматуру в ходе 5-часовой операции.

Позже ему также была оказана психологическая помощь, что было необходимо, так как от сильного испуга у него даже дрожали конечности.

Поскольку в тело пациента с арматуры попало много ржавчины, следов цемента, пыли и прочей строительной грязи, ему дополнительно понадобился длительный курс антибиотиков. После операции у пациента в последующие два месяца три раза развивалась инфекция, но он успешно с ней справлялся с помощью лекарств.

16 августа 2016 года пострадавшего выписали из больницы. Через три месяца с ним связались по телефону и он рассказал, что чувствует себя хорошо, у него нет нарушений сна и нет неврологических проблем. Пациент продолжал отдыхать дома, не занимаясь работой. О случившемся с ним несчастном случае он говорил с большой неохотой.

Почти через год ему снова позвонили, чтобы узнать о его состоянии, но номер был по неуказанной причине отключен. Как он чувствует себя сейчас, неизвестно.