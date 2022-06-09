Астрономы обнаружили «вторую Землю»

Астрономы обнаружили планету почти такого же размера, как наша Земля, которая вращается в обитаемой зоне своей звезды, где на ее поверхности может существовать жидкая вода, говорится в новом исследовании.

Наличие жидкой воды также указывает на то, что планета может поддерживать жизнь.

Этот неизвестный мир (Kepler-1649c) находится на расстоянии 300 световых лет от Земли и вращается вокруг звезды, которая составляет около одной четвертой размера нашего солнца.

Что интересно, из всех 2000 с лишним экзопланет, которые были обнаружены с помощью наблюдений космического телескопа Кеплер, эта экзопланета мир наиболее похожа на Землю как по размеру, так и по расчетной температуре, сообщили в НАСА.

– Этот интригующий, далекий мир дает нам еще большую надежду на то, что вторая Земля лежит среди звезд, ожидая, когда ее найдут, – сказал заместитель администратора директората научных миссий НАСА в Вашингтоне Томас Зурбухен.

Хотя НАСА заявляло, что есть и другие экзопланеты, которые по размеру ближе к Земле, а другие могут быть ближе к Земле по температуре, но нет другой экзопланеты, которая ближе к Земле по обоим этим значениям, которая также находится в обитаемой зоне ее звездной системы.

Этот недавно открытый мир всего в 1,06 раза больше нашей планеты. Кроме того, количество звездного света, которое она получает от родительской звезды, составляет 75% от количества света, которое Земля получает от нашего Солнца, что означает, что температура экзопланеты также может быть такой же как у нас.

Но в отличие от Земли, она вращается вокруг красного карлика. Хотя ни одна из них не наблюдалась в этой системе, этот тип звезды известен звездными вспышками, которые могут сделать окружающую среду планеты сложной для любой потенциальной жизни.

Ученые обнаружили эту планету, просматривая старые снимки с космического телескопа Кеплера, который в 2018 году агентство удалило. Несмотря на то, что миссия НАСА «Кеплер» завершилась в 2018 году из-за закончившегося топлива, ученые продолжают делать открытия, изучая информацию, которую Кеплер отправил на Землю.

– Чем больше данных мы получаем, тем больше мы видим признаки, указывающих на то, что потенциально обитаемые экзопланеты размером с Землю распространены вокруг подобных звезд, – сказал ведущий автор исследования Эндрю Вандербург, исследователь из Техасского университета в Остине.