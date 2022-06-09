Мнение: В ДНР новый премьер-министр. Из России
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Новым ВРИО премьер-министра ДНР стал Виталий Хоценко.
Хоценко – директор департамента Министерства промышленности и торговли РФ.
Детали биографии:
Помощник члена Общественной Палаты РФ
Начальник отдела анализа и прогнозирования ОГТРК "Ямал-Регион"
С марта 2010 года – занимал различные должности в органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа:
Директор департамента по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа
Помощник, эксперт-консультант первого заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, курирующего промышленный, топливно-энергетический и природно-ресурсный блоки
С 16 декабря 2013 года назначен Министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края
На 28 марта 2014 года Виталий Павлович Хоценко работает руководителем министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
С 12 сентября 2019 года занимает должность директора Департамента промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ.
Перефразируя "Уральских пельменей"
– Но вы же не можете назначить гражданина России премьер-министром другого государства?!
– Почему не могу? Могу!
PS. В общем, ждем ДНР в составе России.
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Источник: Colonel Cassad
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